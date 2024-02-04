Tahinli kek nasıl yapılır?

Kek, her çeşidiyle damaklarımızı şenlendirerek çaylarımıza ve sofralarımıza eşlik ediyor.

Şimdi vereceğimizi tarifi daha önce hiç denememiş olabilirsiniz. Ancak bu tarifi yaptıktan sonra müptelası olacaksınız.

İşte o enfes tahinli kekin tarifi…

MALZEMELER

3 yumurta

1 su bardağı şeker

1 su bardağı tahin

Yarım su bardağından bir parmak eksik sıvı yağ

Yarım su bardağı süt

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Alabildiği kadar un

İlk olarak yumurta ve kabartma tozunu bir kaba alalım mikser yardımıyla iyice çırpalım. Ardından şeker ilave edip karıştırmaya devam edelim.

Sonrasında yağ, tahin sür ve vanilyayı ekleyelim karıştıralım. En son yavaş yavaş un ekleyerek karıştıralım.

Karışımın çok yoğun ve sıvı olmamasına dikkat edelim.

Keki pişireceğiniz kabın kenarlarını fırça yardımıyla yağlayın. Böylece kek piştikten sonra kalıptan daha kolay çıkmış olacaktır.

Kek harcını kalıba döktükten sonra önceden ısıtmış olduğumuz 180 derecelik fırında yaklaşık 30 dakika kadar pişirin.

Ancak bu süre fırınınızın sıcaklığına göre değişiklik gösterebilir. Bu yüzden keki fırına koyduktan 20 dakika sonra kürdan yardımıyla kontrol sağlayabilirsiniz.

Kekiniz piştikten sonra ilk 10 dakika kesmeyin. Ardından dilimleyip afiyetle yiyebilirsiniz.