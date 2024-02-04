Tahinli kek nasıl yapılır?

Çağlar Çağatay
Tahinli kek nasıl yapılır?
Çay saatlerinin vazgeçilmezi sıcacık mis kokulu tahinli kek sofralarımızı taçlandırıyor.

Kek, her çeşidiyle damaklarımızı şenlendirerek çaylarımıza ve sofralarımıza eşlik ediyor.

Şimdi vereceğimizi tarifi daha önce hiç denememiş olabilirsiniz. Ancak bu tarifi yaptıktan sonra müptelası olacaksınız.

İşte o enfes tahinli kekin tarifi…

MALZEMELER

3 yumurta

1 su bardağı şeker

1 su bardağı tahin

Yarım su bardağından bir parmak eksik sıvı yağ

Yarım su bardağı süt

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Alabildiği kadar un

İlk olarak yumurta ve kabartma tozunu bir kaba alalım mikser yardımıyla iyice çırpalım. Ardından şeker ilave edip karıştırmaya devam edelim.

Sonrasında yağ, tahin sür ve vanilyayı ekleyelim karıştıralım. En son yavaş yavaş un ekleyerek karıştıralım.

Karışımın çok yoğun ve sıvı olmamasına dikkat edelim.

Keki pişireceğiniz kabın kenarlarını fırça yardımıyla yağlayın. Böylece kek piştikten sonra kalıptan daha kolay çıkmış olacaktır.

Kek harcını kalıba döktükten sonra önceden ısıtmış olduğumuz 180 derecelik fırında yaklaşık 30 dakika kadar pişirin.

Ancak bu süre fırınınızın sıcaklığına göre değişiklik gösterebilir. Bu yüzden keki fırına koyduktan 20 dakika sonra kürdan yardımıyla kontrol sağlayabilirsiniz.

Kekiniz piştikten sonra ilk 10 dakika kesmeyin. Ardından dilimleyip afiyetle yiyebilirsiniz.

İlgili Haberler
Tokat'ın meşhur bakla dolması tarifi. ‘Akşama ne pişirsem’ diyenler için enfes yemek
Tokat'ın meşhur bakla dolması tarifi. ‘Akşama ne pişirsem’ diyenler için enfes yemek
En güzel ezme nasıl yapılır?
En güzel ezme nasıl yapılır?
Portakallı kek nasıl yapılır? Portakallı kek tarifi için malzemeler neler?
Portakallı kek nasıl yapılır? Portakallı kek tarifi için malzemeler neler?
Son Haberler
Samsun'da gerçekleştirilen narkotik uygulamasında 23 şahıs yakalandı Yerel Haberler
Samsun'da gerçekleştirilen narkotik uygulamasında 23 şahıs yakalandı
Ünlü ekonomist Alaattin Aktaş’tan dolar kurunu alt üst edecek uyarı Ekonomi
Ünlü ekonomist Alaattin Aktaş’tan dolar kurunu alt üst edecek uyarı
Samsun'da hırsızlık yapan şahıs tutuklandı Yerel Haberler
Samsun'da hırsızlık yapan şahıs tutuklandı
Ispanak köfte nasıl yapılır? Ispanaklı köfte için malzemeler neler? Yemek Tarifleri
Ispanak köfte nasıl yapılır? Ispanaklı köfte için malzemeler neler?
Şanlıurfa'da aranan 61 şahıs yakalandı Yerel Haberler
Şanlıurfa'da aranan 61 şahıs yakalandı
Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi Gündem
Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Fenerbahçe'nin yıldızları Pendikspor'a 3 puanı getirdi. Mirza Şeker yazdı Spor
Fenerbahçe'nin yıldızları Pendikspor'a 3 puanı getirdi. Mirza Şeker yazdı