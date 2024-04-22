En iyi 3 balkon masa ve sandalye modelleri

Kaynak: Haber Merkezi
En iyi 3 balkon masa ve sandalye modelleri
Evin en önemli kısımlarından biri balkonda dekore edilebilecek en iyi 3 masa ve sandalye belli oldu.

Evlerin en refah, rahatlatan ve huzur dolu alanı balkonlardır. Özellikle havaların ısınmasıyla balkonlar salon odasına dönemeye başladı.

Balkonları dekore etmek ve rahat malzemeler seçmek balkon keyfinin en önemli adımlarından biridir.

En iyi 3 balkon masa ve sandalyesi ortaya çıktı.

1- FERFORJE

Nostaljik ve zarif bir sunum sunan Ferforje model masa ve sandalyeler en çok tercih edilenler arasında.

Estetik açısında çokça tercih ediliyor.

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2- BİSTRO SET

Balkonlar en çok tercih edilen seçimlerden biri de ahşap modellerdir. Hem katlanabilir hem de rahat olması cezbediyor.

Özellikle küçük balkonlarda sıkça kullanılıyor.

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3- IROKO MODEL

Üçüncü sırada ise Tik ve ıroko model yer alıyor. Natural, doğal izlenim veren masa ve sandalyeler tercihler arasında.

Modeller Iroko ağacından yapılıyor.

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