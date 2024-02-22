En iyi hangi besinler güzelleştirir

Cilt uzmanı Ahmet Akın, cilt sağlığı için en faydalı meyveyi açıkladı, cilt lekeleriyle nasıl başa çıkılacağını anlattı. İşte detaylar. Cilt uzmanı Ahmet Akın, kışın bolca tüketilen greyfurtun cilde olan yararları hakkında bilgi verdi. Özellikle içindeki kolajen sayesinde cildin yaşlanmasını geciktirdiğini ve cilt tonunu eşitlediğini belirten Ahmet Akın, şunları söyledi:

“İnsan vücudunda yaş arttıkça kolajen üretimi düşüyor. Bu üretimin azalmasıyla birlikte cildimizde yaşlanma belirtileri ortaya çıkıyor. Kolajen eksikliği cildimizde en çok etkili oluyor; cildimiz esnekliğini yitirerek sarkıyor, soluyor ve kırışıklıklar kaçınılmaz oluyor. Son zamanlarda güzellik ve gıda takviyesi sektörünün ilgi odağı olan kolajen, ayrıca eklem dokularından bağlara, dişlerden tırnaklara kadar birçok organ ve dokuya fayda sağlıyor. İnsan vücudunda en çok bulunan protein olan kolajenin ana görevi; vücudun kemik, kıkırdak ve kas dokularına yapısal destek sağlamak olarak biliniyor. Kolajeni vücudumuz kendisi üretiyor. Ancak 25 yaşından sonra vücudumuzda kolajen üretimi yavaşlamaya başlıyor, 35 yaşından sonra yavaşlama hızlanıyor, bunun sonucunda olumsuz etkiler daha çok görülüyor. Bu protein et balık ve yumurta akı gibi besinlerde bulunsa da kış meyvelerinden biri olan greyfurtta da önemli miktarda var.”

Hangi meyvenin cildi en iyi güzelleştirdiği sorusuna gelince, bunun tek bir cevabı yok. Farklı meyvelerin farklı cilt tiplerine ve sorunlarına faydaları olabilir. Ancak genel olarak, cilt güzelliği için antioksidan ve kolajen içeren meyveleri tercih etmek iyi bir seçim olacaktır. Antioksidanlar cildi serbest radikallerden korur, kolajen ise cildin sıkı ve pürüzsüz kalmasını sağlar. Bu meyveler arasında elma, kırmızı soğan, üzüm, yaban mersini, dut, kızılcık, ahududu, çilek, greyfurt, erik, kavun ve nar sayılabilir

Bu meyveleri tüketerek cildinizin sağlığını ve güzelliğini artırabilirsiniz.