En iyi hangi besinler güzelleştirir

Kaynak: İHA
En iyi hangi besinler güzelleştirir
Hangi meyve cildi en iyi desteği verir? İşte o meyveler ve yararları...

Cilt uzmanı Ahmet Akın, cilt sağlığı için en faydalı meyveyi açıkladı, cilt lekeleriyle nasıl başa çıkılacağını anlattı. İşte detaylar. Cilt uzmanı Ahmet Akın, kışın bolca tüketilen greyfurtun cilde olan yararları hakkında bilgi verdi. Özellikle içindeki kolajen sayesinde cildin yaşlanmasını geciktirdiğini ve cilt tonunu eşitlediğini belirten Ahmet Akın, şunları söyledi:

“İnsan vücudunda yaş arttıkça kolajen üretimi düşüyor. Bu üretimin azalmasıyla birlikte cildimizde yaşlanma belirtileri ortaya çıkıyor. Kolajen eksikliği cildimizde en çok etkili oluyor; cildimiz esnekliğini yitirerek sarkıyor, soluyor ve kırışıklıklar kaçınılmaz oluyor. Son zamanlarda güzellik ve gıda takviyesi sektörünün ilgi odağı olan kolajen, ayrıca eklem dokularından bağlara, dişlerden tırnaklara kadar birçok organ ve dokuya fayda sağlıyor. İnsan vücudunda en çok bulunan protein olan kolajenin ana görevi; vücudun kemik, kıkırdak ve kas dokularına yapısal destek sağlamak olarak biliniyor. Kolajeni vücudumuz kendisi üretiyor. Ancak 25 yaşından sonra vücudumuzda kolajen üretimi yavaşlamaya başlıyor, 35 yaşından sonra yavaşlama hızlanıyor, bunun sonucunda olumsuz etkiler daha çok görülüyor. Bu protein et balık ve yumurta akı gibi besinlerde bulunsa da kış meyvelerinden biri olan greyfurtta da önemli miktarda var.”

Hangi meyvenin cildi en iyi güzelleştirdiği sorusuna gelince, bunun tek bir cevabı yok. Farklı meyvelerin farklı cilt tiplerine ve sorunlarına faydaları olabilir. Ancak genel olarak, cilt güzelliği için antioksidan ve kolajen içeren meyveleri tercih etmek iyi bir seçim olacaktır. Antioksidanlar cildi serbest radikallerden korur, kolajen ise cildin sıkı ve pürüzsüz kalmasını sağlar. Bu meyveler arasında elma, kırmızı soğan, üzüm, yaban mersini, dut, kızılcık, ahududu, çilek, greyfurt, erik, kavun ve nar sayılabilir

Bu meyveleri tüketerek cildinizin sağlığını ve güzelliğini artırabilirsiniz.

Son Haberler
Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu ? Son seçim anketi açıklandı Gündem
Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu ? Son seçim anketi açıklandı
Kasa hırsızlarının mangal keyfine polis baskını. Etler yarım kaldı Gündem
Kasa hırsızlarının mangal keyfine polis baskını. Etler yarım kaldı
Omuz çıkığıyla ilgili uzmanından korkutan açıklama Sağlık
Omuz çıkığıyla ilgili uzmanından korkutan açıklama
İsrail'in sebze ve meyvesi Türkiye'den gidiyor Ekonomi
İsrail'in sebze ve meyvesi Türkiye'den gidiyor
Putin ABD'yi kızdırdı Dünya
Putin ABD'yi kızdırdı
Bülent Uygun: Akıl değil para verin Spor
Bülent Uygun: Akıl değil para verin
Polat çiftine bir kötü haber daha. Doğum gününde ev basıp küfür etmişti Gündem
Polat çiftine bir kötü haber daha. Doğum gününde ev basıp küfür etmişti