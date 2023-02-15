15 Şubat 2023 Çarşamba
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Bilim insanları en iyi koşu zamanını açıkladı

İsveçli bilim insanları tarafından yapılan bir araştırma, zayıflamak için yapılacak spor için en etkili zamanın sabah saatleri olduğunu ortaya koydu.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 07:41
Takip Et

En iyi koşu zamanı açıklandı

Bilim insanları en iyi koşu zamanını açıkladı
+
Aa
-

 

Araştırma kapsamında bilim insanları, farelerin, insanlarda sabah egzersizine tekabül eden ve "aktif erken devre" olarak bilinen dönem ile dinlenme dönemlerine denk gelen zamanlarda yapılan yoğun tempolu egzersiz sonrası vücut yağ oranlarını incelendi.
İngiltere merkezli MyLondon sitesinin, Ulusal Bilimler Akademisi Bildirileri (PNAS) dergisinde yayımlanan araştırmanın sonuçlarına dayandırdığı haberine göre, bilim insanları, sabah saatlerinde yapılan egzersizlerin, kilo vermede daha etkili olduğu sonucuna ulaştı. Araştırmada, söz konusu incelemenin, beslenmeden bağımsız olarak ele alındığı belirtildi. Elde edilen sonuçlara göre aktif devrede yapılan egzersiz, farelerin metabolizmasını daha çok hızlandırdı.

İsveç Karolinska Enstitüsü'nden Prof. Dr. Juleen Zierath, araştırmaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Elde ettiğimiz sonuçlar, metabolizmayı hızlandırma ve yağ yakma konularında, sabah yapılan egzersizin akşam yapılan egzersize oranla daha etkili olabileceğini gösteriyor. Eğer bu doğru ise, bu durum kilolu kişiler için önemli bir bulgu olabilir." diye konuştu.
Araştırmacılar, insan vücudundaki biyolojik saatin işlevinde olduğu gibi, günün farklı saatlerinde yapılan egzersizlerin de metabolizmaya etkilerinin farklı olduğuna dikkat çekiyor.

AA

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿KİPTAŞ Genel Müdüründen Erdoğan’ı terletecek soru. Erdoğan 1 yılda evleri tamamlarız dedi İSDEMİR üretime ara verdi
1
﻿KİPTAŞ Genel Müdüründen Erdoğan’ı terletecek soru. Erdoğan 1 yılda evleri tamamlarız dedi İSDEMİR üretime ara verdi
﻿KİPTAŞ Genel Müdüründen Erdoğan’ı terletecek soru. Erdoğan 1 yılda evleri tamamlarız dedi İSDEMİR üretime ara verdi
﻿9 Bin TL'lik montuyla depremzedelere hakaret eden Tuğrul Selmanoğlu'na tepki yağıyor
2
﻿9 Bin TL'lik montuyla depremzedelere hakaret eden Tuğrul Selmanoğlu'na tepki yağıyor
﻿9 Bin TL'lik montuyla depremzedelere hakaret eden Tuğrul Selmanoğlu'na tepki yağıyor
﻿Arama kurtarma ekibi 150 bin dolar buldu
3
﻿Arama kurtarma ekibi 150 bin dolar buldu
﻿Arama kurtarma ekibi 150 bin dolar buldu
﻿Oğuzhan Uğur’u babası parmağını kaldırarak hizaya getirdi. Oğuzhan Uğur'un ağzından sadece iki kelime çıktı
4
﻿Oğuzhan Uğur’u babası parmağını kaldırarak hizaya getirdi. Oğuzhan Uğur'un ağzından sadece iki kelime çıktı
﻿Oğuzhan Uğur’u babası parmağını kaldırarak hizaya getirdi. Oğuzhan Uğur'un ağzından sadece iki kelime çıktı
﻿Kahramanmaraş’ta yeni bir hayat belirtisi daha tespit edildi, ekipler çalışmaya başladı
5
﻿Kahramanmaraş’ta yeni bir hayat belirtisi daha tespit edildi, ekipler çalışmaya başladı
﻿Kahramanmaraş’ta yeni bir hayat belirtisi daha tespit edildi, ekipler çalışmaya başladı
﻿Yurtlarından edilen öğrencilere bir darbe de dolmuşçudan ‘Valiz parası’. Dolmuşçudan pişkin çıkış ‘Şikayet et’
6
﻿Yurtlarından edilen öğrencilere bir darbe de dolmuşçudan ‘Valiz parası’. Dolmuşçudan pişkin çıkış ‘Şikayet et’
﻿Yurtlarından edilen öğrencilere bir darbe de dolmuşçudan ‘Valiz parası’. Dolmuşçudan pişkin çıkış ‘Şikayet et’
﻿Pınar Altuğ ricada bulundu. Lütfen yapmayın o insanlara yazık
7
﻿Pınar Altuğ ricada bulundu. Lütfen yapmayın o insanlara yazık
﻿Pınar Altuğ ricada bulundu. Lütfen yapmayın o insanlara yazık
﻿Depremde hayatını kaybeden anne ve 3 çocuğu toprağa verildi
﻿Depremde hayatını kaybeden anne ve 3 çocuğu toprağa verildi
﻿Depremde hayatını kaybeden anne ve 3 çocuğu toprağa verildi
﻿İngiltere kralı Charles deprem yardımı gönderen Türklerle bir araya geldi
﻿İngiltere kralı Charles deprem yardımı gönderen Türklerle bir araya geldi
﻿İngiltere kralı Charles deprem yardımı gönderen Türklerle bir araya geldi
﻿Otomobil takla attı: 2 yaralı
﻿Otomobil takla attı: 2 yaralı
﻿Otomobil takla attı: 2 yaralı
﻿Lastik bayisinde yangın
﻿Lastik bayisinde yangın
﻿Lastik bayisinde yangın
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.