En İyi Lezzet ödülünün sahibi Keçiören Belediyesi

Kaynak: İHA
En İyi Lezzet ödülünün sahibi Keçiören Belediyesi

Keçiören Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün iş birliğiyle düzenlenen Yöresel Yemek Yarışması'nda 'En İyi Lezzet' ödülüne layık görüldü.

Başkent Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen yarışmada, Keçiören Belediyesi'ni temsil eden lezzet ustası Yalçın Karabak, pişirdiği 'Enginar Yatağında Ankara Tava' yemeği ile birinciliği elde etti.

23-26 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen yarışmada, Ankara'ya bağlı ilçelerin yöresel lezzetleri tadıldı ve Keçiören Belediyesi'nin yemeği en çok beğenilen lezzetler arasında yer aldı. Birinciliği elde eden şef Yalçın Karabak, başarılarını Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a ithaf ederek teşekkürlerini iletti.

Hafta sonu gerçekleştirilen ödül töreninde, down sendromlu bireyler de aşçılarla birlikte yemek pişirerek keyifli vakit geçirdi.

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