En karamsar burçlar hangileri? Hangi burçlar daha karamsardır?

Astrolojide yer alan 12 burç çeşitli özellikleri temsil etmektedir. Kimi burç olaylar karşısında daha ılımlıyken kimi burç ise daha karamsar olabilmektedir. İşte sakin en karamsar burçlar..

En karamsar burçlar hangileri? Hangi burçlar daha karamsardır?

Astrolojideki bazı burçlar diğerlerine göre hayata karşı daha karamsardır. Burçlarla ilgilenen kişiler hangi burçların daha karamsar olduğunu araştırıyor. İşte en karamsar burçları sizler için derledik..

HANGİ BURÇLAR DAHA KARAMSARDIR?

oglak-burcu-nedir-oglak-burcu-tarihi-nedir-oglak-burcu-ozellikleri-nelerdir-55798.jpg

OĞLAK BURCU

Bazı burçlar çok kasvetlidir ve Oğlak burcu da onlardan biridir. Onlar çok sabit fikirleri insanlardır ve onlar için duygularını ifade etmek çok önemlidir. Bunu yapamadıklarında depresyona girebilirler. Duygularıyla o kadar mücadele ederler ki sonunda kendi kendilerine acı verirler.

ygyuyt.jpg

BOĞA BURCU

Boğalar içe dönüktür ve rahat bölgelerini biraz fazla severler. Değişikliklerden nefret ederler ve tek bir durum bile değişince tedirgin olurlar ve sanki hayatlarındaki her şey alt üst olmuş gibi yüzeysel bir acı duyarlar.

170320231055015062978.jpg

AKREP BURCU

Bu burç, derin ve yoğun hissettikleri için acı çekmeye çok duyarlıdır. Kişisel ilişkilerinde biraz fazla verirler ve bir şeyler yolunda gitmezse kolayca incinirler.

Durumun neyle ilgili olduğundan daha fazlasını hissediyorlar. Yalnızlıktan ve hatta ayrılıktan mustaripler. Duygularını bile paylaşmazlar.

fghkldng7.jpg

YENGEÇ BURCU

Yengeçler çok sevecen insanlardır ve fazla önemserler. Önünüze yiğit bir surat koyabilirler ama içleri erimiş mum gibidir. Onların da Akrep gibi çok fazla hissettikleri bir kişilikleri var. Acı çekmenin Yengeçlerle eşanlamlı olduğunu da söyleyebilirsiniz.

fslkgnfhn.jpg

BALIK BURCU

Balıklar genel olarak çok nazik ve sevecendir ve ayrıca sevdiklerine çok düşkündürler. Hayata bu kendi kendini yok eden ve hayalperest bakış açısı, gereksiz acı çekmesine yol açabilir. Karamsar ve duygusal yapısı çok kolay incinmesine sebep olabilir.

Koç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi ve Kova gerçek dünyada yaşarlar ve her şeyi pratik bir yaklaşımla halletmek için ellerinden geleni yaparlar. En iyiye ulaşma tutumları çoğu durumda iyiliği çeker.

Öne Çıkanlar
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
Kılıçdaroğlu Ekşi Sözlük'e 'Bu site 15 Mayıs'ta açılacak' reklamı verdi
Kılıçdaroğlu Ekşi Sözlük'e 'Bu site 15 Mayıs'ta açılacak' reklamı verdi
Son Haberler
İttifakların ve partilerin oy pusulasındaki yerleri kesinleşti Güncel
İttifakların ve partilerin oy pusulasındaki yerleri kesinleşti
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları. Fenerbahçe nasıl şampiyon olur Spor
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları. Fenerbahçe nasıl şampiyon olur
Elazığ'da 4,6 büyüklüğünde deprem Güncel
Elazığ'da 4,6 büyüklüğünde deprem
'AKP' plakalı çakarlı araçla yol kesti, taksiciyi tehdit etti: Aldıracağım seni karakola Yaşam
'AKP' plakalı çakarlı araçla yol kesti, taksiciyi tehdit etti: Aldıracağım seni karakola
Galatasaray'dan flaş karar: Atakan Karazor hamlesi Spor
Galatasaray'dan flaş karar: Atakan Karazor hamlesi
Onur Buldu kızıyla paylaşım yaptı. Kısa sürede binlerce beğeni aldı Magazin
Onur Buldu kızıyla paylaşım yaptı. Kısa sürede binlerce beğeni aldı
İşte dünyanın dikkatini çeken o Türk. Fatih Saboviç yazdı Spor
İşte dünyanın dikkatini çeken o Türk. Fatih Saboviç yazdı