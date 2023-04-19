En karamsar burçlar hangileri? Hangi burçlar daha karamsardır?

Astrolojideki bazı burçlar diğerlerine göre hayata karşı daha karamsardır. Burçlarla ilgilenen kişiler hangi burçların daha karamsar olduğunu araştırıyor. İşte en karamsar burçları sizler için derledik..

HANGİ BURÇLAR DAHA KARAMSARDIR?

OĞLAK BURCU

Bazı burçlar çok kasvetlidir ve Oğlak burcu da onlardan biridir. Onlar çok sabit fikirleri insanlardır ve onlar için duygularını ifade etmek çok önemlidir. Bunu yapamadıklarında depresyona girebilirler. Duygularıyla o kadar mücadele ederler ki sonunda kendi kendilerine acı verirler.

BOĞA BURCU

Boğalar içe dönüktür ve rahat bölgelerini biraz fazla severler. Değişikliklerden nefret ederler ve tek bir durum bile değişince tedirgin olurlar ve sanki hayatlarındaki her şey alt üst olmuş gibi yüzeysel bir acı duyarlar.

AKREP BURCU

Bu burç, derin ve yoğun hissettikleri için acı çekmeye çok duyarlıdır. Kişisel ilişkilerinde biraz fazla verirler ve bir şeyler yolunda gitmezse kolayca incinirler.

Durumun neyle ilgili olduğundan daha fazlasını hissediyorlar. Yalnızlıktan ve hatta ayrılıktan mustaripler. Duygularını bile paylaşmazlar.

YENGEÇ BURCU

Yengeçler çok sevecen insanlardır ve fazla önemserler. Önünüze yiğit bir surat koyabilirler ama içleri erimiş mum gibidir. Onların da Akrep gibi çok fazla hissettikleri bir kişilikleri var. Acı çekmenin Yengeçlerle eşanlamlı olduğunu da söyleyebilirsiniz.

BALIK BURCU

Balıklar genel olarak çok nazik ve sevecendir ve ayrıca sevdiklerine çok düşkündürler. Hayata bu kendi kendini yok eden ve hayalperest bakış açısı, gereksiz acı çekmesine yol açabilir. Karamsar ve duygusal yapısı çok kolay incinmesine sebep olabilir.

Koç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi ve Kova gerçek dünyada yaşarlar ve her şeyi pratik bir yaklaşımla halletmek için ellerinden geleni yaparlar. En iyiye ulaşma tutumları çoğu durumda iyiliği çeker.