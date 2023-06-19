En karlı yatırım aracı değişti. Altın ve dövizi geçti

Enflasyon vatandaşın belini bükmeye devam ederken parasının değerini korumak isteyenler altın ve doların dışında farklı yollar aramaya başladı. En karlı yatırım aracı değişti.

2023 yılının başından bu yana en karlı yatırım aracı artık altın ya da döviz değil.

Bu iki yatırım her geçen gün değerini artırırken almak da vatandaş için zorlaştı.

Otomobil yatırım aracı olarak, dövizi de altını da solladı. Enflasyonun üzerinde getiri sağlayan tek yatırım aracı olan otomobil 1 Ocak'tan itibaren kat be kat değerini artırdı.

BİR OTOMOBİLDEN NE KADAR KAR ELDE EDİLDİ

Uzman isimlere göre otomobil bir yatırım aracı değil ancak en ucuz ve en çok satan otomobiller 1 Ocak'tan bu yana yüzde 39 değerlendi. Ve bu oran altını ve dövizi solladı.

Show Haber'in haberine göre altın almış birisi 1 Ocak'tan bu yana kar yüzde 20, Euro’da yüzde 15, dolarda yüzde 14 kar etmiş olacaktı.

OTOMOBİL FIRSAT OLARAK ÖNE ÇIKIYOR AMA RİSKLERİ DE VAR

Gazeteci Emre Özpeynirci "Otomobil fiyatları kurlardan ve vergilerden dolayı sürekli arttığı için enflasyon üzerinde getiri sağlayan tek yatırım aracı haline gelmiş durumda. Bütün yatırım araçları enflasyonun altında kaldığı için insanlar ellerindeki TL'yi korumak adına otomobil almaya başladılar.

Yüzde 60'lık kesim ise yatırım amaçlı almaya başladı. Otomobil fırsat olarak öne çıkıyor ama riskleri de var. Bir yerden gelip aracınıza çarptıkları zaman bu yatırım ortadan kalkıyor. Kaskosu, trafik sigortası gibi ücretler de rutin masraflar" ifadelerini kullandı.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Gram altın alış: 1.485,38

Gram altın satış: 1.485,65

Çeyrek altın alış: 2.397,00

Çeyrek altın satış: 2.442,00

Yarım altın alış: 4.794,00

Yarım altın satış: 4.884,00

Tam altın alış: 9.529,00

Tam altın satış: 9.724,00

Cumhuriyet altını alış: 9.840,00

Cumhuriyet altını satış: 9.989,00

Ata altın alış: 9.766,00

Ata altın satış: 9.977,00