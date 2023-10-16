En 'lüks' yurtta öğrencilere bunu reva gördüler. İnşaat pislikleri içinde domates ekmekle kahvaltı ediyorlar

İzmir’de KYK’nın en lüks yurtları arasında sayılan Karabağlar Erkek Yurdu’ndaki inşaat pisliği, elektrik ve su kesintisi, 7 katlı binada asansör olmaması ve yemeklerin yetersizliğinden yakınan öğrenciler, durumu protesto etti.

KAYNAK: ANKA
En 'lüks' yurtta öğrencilere bunu reva gördüler. İnşaat pislikleri içinde domates ekmekle kahvaltı ediyorlar

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı ve en lüks yurt olarak sınıflandırılan 6. tip İzmir Karabağlar Erkek Yurdu’ndaki öğrenciler yaşadıkları sorunları ve yurdun koşullarını sosyal medyadan paylaştı.

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Videolarda ve fotoğraflarda binanın etrafında devam ettiği iddia edilen inşaat çalışmalarına ait malzemeler ile çamaşırhane girişinde ise çöplerin bulunduğu ve içeriyi de su bastığı görülüyor.

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Barınamıyoruz Haraketi’nden konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

"Öğrenciler hayatta kalmaya çalışıyor. Tip 6 odalara sahip İzmir Karabağlar KYK Erkek Öğrenci Yurdu'nda inşaat hala tamamlanmadığı için 800 arkadaşımız yurda yerleşemedi. 1600 kapasiteli yurt üniversitelerin açılmasına kadar yetiştirileceği vaadiyle tanıtılmıştı. Yurtta sıcak su hiç akmıyor, normal suyun da sık sık kesildiğini aktaran arkadaşlarımız sağlıklarından endişe eder durumda. Yurt bu sene inşaat halinde açıldığından beri temizlik yapılmamış, her taraf inşaat pisliği halinde. Odalarda adım atacak yer yok; masa yok, online ders için internet yok, hatta elektrikler de sık sık kesildiği için çoğu zaman ışıkları bile yok.

Yurdun güvenliği hala alınmamış, ışıklar da sürekli kesildiği ve çevreden silah sesleri geldiği için arkadaşlarımız tedirgin. Bitti mi sandınız? 7 katlı 1600 kişilik yurtta asansör yapılmamış. Arkadaşlarımız çamaşırhaneye inmek için 9 kat iniyor. Çamaşırhanede 600 kişiye yetecek makine yok. Çamaşırhaneyi sürekli su basıyor. Öğrenciler bu pislik içinde nasıl çamaşırlarını yıkasın? Her tarafı öğrenciyi mağdur etmek için dizayn edilmiş yurtta kahvaltılar ve yemekler de niteliksiz ve yetersiz. Bir domates ekmekle öğrencilerin kahvaltı etmesi bekleniyor. Öğrenciler hayatta kalmaya çalışıyor, duyuyor musun Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü?”

ÖĞRENCİLERDEN ISLIKLI PROTESTO

Öte yandan öğrenciler, akşam saatlerinde yurdun pencerelerinden "yönetim istifa" sloganları atarak ıslaklarla ve alkışlarla KYK yönetimini protesto etti.

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