İlk uçan taksiye onay. Devrim gibi karar

Çin, kent içi hava taşımacılığında devrim yaratması beklenen dünyanın ilk uçan taksisine onay verdi.

AirportHaber'de yer alan bilgiye göre, EHang firması tarafından üretilen EH216 drone taksi, iki kişi alabilen bir kabini çevreleyen on altı pervaneden oluşuyor. Uçan araç tam otonom olduğundan, aracı kullanacak hiçbir pilota gerek yok.

Uçan taksi, Çin Sivil Havacılık Dairesi’nden güvenliğine ve seyrüsefere elverişli olduğunu kanıtlayan bir onay belgesi elde etti. Bu onay, uçan taksilerin ülkede ticari anlamda işletilmesi yolunu açıyor.

EHang Yönetim Kurulu Başkanı Hu Huazhi, uçan araçla 40 bin kez deneme uçuşu gerçekleştirdiklerini ve azami derecede güvenlik sağladıklarını söyledi. Hu, “Bu çerçevede önemli olan, uçan araçların güvenliğini garantiye almak. Hatalı veya kusurlu bir parça olsa bile bu dronelar, daima normal bir uçuş gerçekleştirebiliyor ve güvenli şekilde yere inebiliyor” dedi.

Uçan taksilerin ticari işletmesinin kısa dönemde lanse edilmesi bekleniyor. Bu, 2014 yılında kurulmuş olan EHang firması için bir küresel ilki oluşturacak ve onu kent içi hava taşımacılığı alanında dünya liderlerinden biri konumuna getirecek.