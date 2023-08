En narsist burçlar belli oldu. Bu burçlar kendilerinden başka kimseyi beğenmiyor

Ünlü astrolog Reda Wigle, narsisizmin, zodyak çarkının her yerinde ortaya çıktığını ancak bazı burçların kendilerini bir “önem piramidinde” her zaman ilk sıraya koymaya yatkın olan bazı burçlar olduğunu söylüyor. İşte on iki burç arasında narsist yönüyle öne çıkan o üç burç…