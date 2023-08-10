En sevilmeyen burçlar belli oldu

Araştırmalara göre İkizler, Akrep ve Başak burcu en sevilmeyen burçlar seçildi.

En sevilmeyen burçlar belli oldu

Burçlar insanların karakterlerinden ipuçları verdiği gibi insanların davranışlarına da yön veriyor. Bu yüzden astroloji hayatımın bir parçası gibi.

Odatv’de yer alan bilgilere göre, Yapılan bir araştırma en sevilmeyen 3 burcu ortaya koydu.

En sevilmeyen burçlar İkizler, Akrep ve Başak oldu.

İKİZLER

İkizler burcuna sahip insanlar oldukça enerjik ve eğlenceli yapıda olsalar da toplum tarafından iki yüzlü, tutarsız, kararsız ve sürekli olarak konuşan olarak görülüyorlar.

İkizlerin değişken kararları ve ruh hali insanlarda yorucu bir etki bırakıyor.

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AKREP

Akrep burçları kindar, sinsi, kaprisli ve inatçı olarak görülüyorlar.

Aslında oldukça başarılı ve yardımsever olan bu burca sahip insanlar hırsları ve kıskanç yapıları nedeniyle toplumda sevilmeyen burçlar arasında bulunuyor.

BAŞAK

Detaycı ve titiz olan başak burçlarının her arkadaş ortamında olması istense de yakın çevreye girince can sıkıcı olabiliyorlar.

Memnuniyetsizliğiyle bilinen başak burçları her şeyin dört dörtlük olmasını istediği için ve sürekli olarak eleştirdiği için birçok insan tarafından sevilmiyor.

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