En sadık burç hangisidir? Astrolojide ilişkilerde en sadık olan burçlar hangileridir?

Pek çok kişi aşk hayatı için astroloji ve astrologlardan gelen açıklamaları takip ediyor. Bu nedenle bazı kişiler ilişkilere başlamadan önce astrolojide burçların aşk uyumuna bakıyor. İşte ilişkilerde en sadık burçlar…

ASTROLOJİDE HANGİ BURÇLAR DAHA SADIKTIR?

OĞLAK BURCU

Astrolojide Oğlak burcu insanı genel olarak sadık bilinmektedir. Oğlak burcu erkeği, ilişkilerinde sevgilisinin kendisine güven duymasını ister.

Oğlak burçları sevgilisinin de kendisi gibi hareket etmesini ve ilişkilerinde şeffaf olmasını ister.

Oğlak burçlarının sadakatlerini ispatlamak gibi bir derdi yoktur.

BOĞA BURCU

Kararlı olan Boğa burcu insanları sözlerinin ardında mutlaka durur. Hatta güvenilirlik ve söz konusu olunca Boğa burçları en sadık burçlar arasındadır.

AKREP BURCU

Akrep burçları aşk hayatında zor bir burç olsalar da en sadık burçlar arasındadır. Akrep burçları benimsedikleri ilişkilerde sadık kalırlar.

BALIK BURCU

Duygusal ve aşkı hayatının merkezine alan Balık burçları olumsuz ve kısıtlayıcı tavırlara maruz kalmadığı taktirde ilişkilerine devam etmek isterler.

YENGEÇ BURCU

Evcimen ve duygusal olarak bilinen Yengeç burçları doğru kişiyi bulduklarında tüm hayatlarını o kişiyle geçirmek isterler. Yalandan hoşlanmayan Yengeç burçları çok sadıktır.