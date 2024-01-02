Her yıl olduğu gibi 2024 yılına girerken astrologlar yıllık burç yorumlarını açıklıyor. Astrolog Aygül Aydın ve Hande Kazanova da 2024 yılında burçları neler bekleyeceğini açıkladı. Peki, 2024 yılında burçları neler bekliyor? Hangi ünlü 2024’te hapse girecek?

Hürriyet Gazetesi yazarı Fulya Soybaş, köşesinde astrolog Hande Kazanova ve Aygül Aydın'ın 2024 öngörülerini yazdı. İşte röportajın devamı..

‘’31 martta yapılacak yerel seçim için süreç dün başladı. İstanbul ve Ankara özelinde bir ön görünüz var mı mesela?’’

Hande Kazanova: ‘’Ben büyük bir değişim bekliyorum 10 Mayıs gibi. Türkiye’nin tepe noktasında, bir buçuk ay. Bakanlıklar ya da anayasa değişebilir veya değişim için harekete geçilebilir. 2018 döngüsü yine devrede, ki o dönem başkanlık sistemine geçilmişti.’’

Aygül Aydın: ‘’Çok fazla tanınmış ismin hapse gireceğini duyacağız. Aslında bu dönemi şöyle de ifade edebiliriz; dıştan parlayan ama içi boş olan şeyler ölecek. Bilgi kazanacak. Devir artık sadece ‘para kazanma’ devri değil. Derdi sadece para olan, bilgiye, tecrübeye önem vermeyen yaya kalacak.’’

‘’Depremler demişken... 2024 yılına Japonya’daki depremle uyandık. Türkiye için bir ön görünüz var mı?’’

Aygül Aydın: ‘’19- 25 Ocak ve 10 Şubat dikkat! İstanbul, Adalar, Silivri, Bursa beni endişelendiriyor. Korkutmak için söylemiyorum ama olasılık mı? Evet. Astroloji, ‘Şurada’ ya da ‘şu büyüklükte’ gibi bir bilgi veremez. Ama geçmişte deprem olduğu dönemlerde gezegenlerin oturduğu açılara bakarak ön görüde bulunabiliriz. Bu öngörüyü de önlem amaçlı kullanmalıyız.

2024- 2025 için biraz endişeliyim. Çünkü ‘Küçük Kıyamet’ adı verilen 1509 ve ‘Büyük İstanbul Depremi’ olarak bilinen 1766 depremleri arasında 257 yıl var. Dakik olursa yani son depreme 250 yıl eklersek olasılık günümüze kadar geliyor. 2026’da Uranüs İkizlere geçecek ve asıl depremleri de işte o zaman konuşacağız. Çünkü bahsettiğim her iki büyük deprem de Uranüs- İkizler dönemindeymiş.

Adıyaman- Gölbaşı- Aşkale fayı, Erzurum ve Erzincan... Aynı zamanda Malatya- Sürgün- Arapgir fayı. Gökyüzü konumları Doğu Anadolu’da depremi yeniden tetikleyecek gibi.

Mart ayına dikkat! Bir uyarı da İzmir- Muğla tarafı için; haziran sonu- temmuz’da benzer bir tetiklenme olabilir.

İklim değişikliklerine de hazırlıklı olun. 25 Mart’ta terazi burcundaki tutulma hava koşullarındaki değişimleri karşımıza getirecek... Fırtına, hortumlar, seller... 10 Nisan’da Mars- Satürn kavuşuyor. Eylül de bu açıdan zorlu geçecek.’’