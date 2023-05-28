En tembel burçlar hangileri? Hangi burçlar daha tembeldir?

Astrolojide yer alan 12 burç çeşitli özellikleri temsil etmektedir. Kimi burç çalışkanlığıyla bilinirken kimi burç ise tembel oluşuyla bilinmektedir. İşte sakin en tembel burçlar..

En tembel burçlar hangileri? Hangi burçlar daha tembeldir?

Astrolojideki bazı burçlar azimli ve çalışkan oluşuyla bilinirken bazı burçlar ise tembel olarak anılıyor. Burçlarla ilgilenen kişiler hangi burçların daha tembel olduğunu araştırıyor. İşte en tembel burçları sizler için derledik..

EN TEMBEL BURÇLAR HANGİLERİ?

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BALIK BURCU

Balık burcu çok tembel olabilir. Yanlarında duran bardaklarını bile almayacak kadar tembeller. Çok yaratıcılar ve hobileri konusunda çok tutkulular ama aynı zamanda ağır ertelemeye eğilimliler. Ellerindeki her görevden son dakikaya kadar kaçınmaya çalışacaklar.

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KOVA BURCU

Bu burç, çoğunlukla kendi iç dünyalarına hapsolmuştur, bu nedenle kişisel çıkarlarının dışına çıkmak onlar için zordur. Ayrıca başkaları için bir şeyler yapmakta zorlanırlar.

Çamaşır makinesini boşaltmaktan çöpü çıkarmaya kadar her şeyi reddedecekler. Başka şeylerle eğlenmeyi severler ama sevmedikleri bir şeyi yapmalarını istediğinizde asla yapmazlar.

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YAY BURCU

Yay burcu maceralar ve iyi vakit geçirmekle ilgilidir. Ancak iş günlük işlere geldiğinde kaçarlar.

Bağımsızlıklarına çok değer verirler ve hayatı kendilerine göre yaşamayı tercih ederler. Bu nedenle, bir şeyi siz istediğiniz zaman yapmalarını beklemek söz konusu olamaz. 9'dan 5'e atmosferde çalışmakta zorlanırlar.

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TERAZİ BURCU

Her şeyin kolay ve keyifli olmasını severler. Kolayca strese girerler. Faturalarını ödemeleri gerekiyorsa, son tarihe kadar bekleyecekler veya başkasından kendileri için ödeme yapmasını isteyecekler. Ancak iş işe koyulmaya geldiğinde, tüm işi en kısa sürede bitireceklerdir.

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BOĞA BURCU

Boğa burçları sakin bir hayat yaşamaktan hoşlanır. Her şeyi organize eden temizlikte bile son derece üretken olacaklar. Ama ürpermeyi daha çok seviyorlar. Çok çalışmaktan nefret ederler, ancak bir şekilde işlerin üstesinden gelebilirler ve onlara güvenebileceğinizi kanıtlarlar.

Koç, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Akrep ve Oğlak, uygulamalı ve seçici olarak tembel insanların bir karışımıdır. Görevden kaçmazlar ama bazıları durumun gerektirdiğini anlayana kadar da yapmazlar.

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