Galatasaray taraftarı sistemi 4 dakikada kilitledi

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray taraftarı sistemi 4 dakikada kilitledi
Sarı Kırmızılı taraftarlar yeni sezon kominelerine adeta hücum etti.Galatasaray, 4 dakikada kombine tüketti!

Şampiyonluk yarışını ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde sürdüren Galatasaray'da gözler şimdiden yeni sezona çevrildi.

Sarı Kırmızılılar, 2024-2025 sezonu için kombine genel satışı için duyuru yaptı.

Galatasaraya kulübünden cuma günü saat 14.00 itibarıyla kombine satışının başlayacağı duyuruldu.

Ancak söz konusu satışı yapan site 14.00'ten itibaren yoğunluk nedeniyle zorlukla ulaşılır hale geldi.

Yoğunluk nedeniyle binlerce vatandaş kombine sayfasına ulaşamayarak tepkisini sosyal medyadan dile getirdi.

14.04'te ise Galatasaray kombineleri için 'Tükendi' yazısı çıktı.

Sarı Kırmızılı kulüp daha sonra sosyal medya hesabından "2024-2025 sezonu için genel satışa çıkan kombinelerimiz tükenmiştir. Yoğun ilginiz için teşekkürler Büyük Galatasaray Taraftarı!" mesajını paylaştı.

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