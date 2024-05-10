Galatasaray taraftarı sistemi 4 dakikada kilitledi

Şampiyonluk yarışını ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde sürdüren Galatasaray'da gözler şimdiden yeni sezona çevrildi.

Sarı Kırmızılılar, 2024-2025 sezonu için kombine genel satışı için duyuru yaptı.



Galatasaraya kulübünden cuma günü saat 14.00 itibarıyla kombine satışının başlayacağı duyuruldu.

Ancak söz konusu satışı yapan site 14.00'ten itibaren yoğunluk nedeniyle zorlukla ulaşılır hale geldi.



Yoğunluk nedeniyle binlerce vatandaş kombine sayfasına ulaşamayarak tepkisini sosyal medyadan dile getirdi.



14.04'te ise Galatasaray kombineleri için 'Tükendi' yazısı çıktı.

Sarı Kırmızılı kulüp daha sonra sosyal medya hesabından "2024-2025 sezonu için genel satışa çıkan kombinelerimiz tükenmiştir. Yoğun ilginiz için teşekkürler Büyük Galatasaray Taraftarı!" mesajını paylaştı.