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Yılbaşı sofrası cep yakıyor. En ucuz sofra bakın kaç liraya çıkıyor

Yeni yıla evde 'merhaba' diyeceklerin alışveriş telaşı başladı ama o telaş vatandaşların cebini yakacak cinsten. Dört kişilik bir ailenin en ucuz yılbaşı sofrası 400 liraya patlayacak.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 13:53
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En ucuz sofra bakın kaç liraya çıkıyor. Yılbaşı sofrası cep yakıyor

Yılbaşı sofrası cep yakıyor. En ucuz sofra bakın kaç liraya çıkıyor
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Evdeki yılbaşı yemeğinde, sofradan sonra televizyon karşısında atıştırmalık kuruyemiş ve meyve, maliyeti artırıyor. Yılbaşı alışverişini pazardan yapan ailenin harcaması 1 kilogram ay çekirdeği, tuzlu fıstık ve leblebi karışımı için 120 lirayı bulurken, karışıma Antep fıstığı, kaju, fındık ve badem gibi çeşitler eklenince bu miktar 220 liraya çıkıyor.
1'er kilogram ayva, elma, armut, nar, kivi, mandalina ve portakal gibi meyvelerin tüketilmesi durumunda en az 100 lira harcama yapmak gerekiyor. Evdeki eğlenceye muz, çilek ve ananas gibi meyve çeşitlerinin eklenmesiyle maliyet yukarı çıkıyor.

HER ŞEY ATEŞ PAHASI
Sputnik'in haberine göre Antalya'da çarşı ve pazarda kuruyemiş ile meyvenin kilogram fiyatları; kestane türüne göre 40 ila 80, ay çekirdeği 60, kabak çekirdeği 180, mısır kavurga 80, fıstık 80, Antep fıstığı 320, fındık 200, leblebi 80, badem 250, kaju 250, ceviz içi 220 lira.
Pazar tezgahlarındaki meyvenin kilogram fiyatları ise portakal 10, mandalina 10, ayva 15, elma 12, çilek 40, armut 15, muz 18, ananas 40, nar 15, kivi 10 lira.
EN UCUZ SOFRA 400 LİRAYA KURULUYOR

Yeni yılı evinde kutlayacak ailenin yaklaşık 400 lira harcama yapması kaçınılmazken, çeşidi bol sofralar için bu rakam 1500 liraya kadar çıkıyor. Pazarda kuruyemiş tezgahı bulunan Engin Sarı, yılbaşı akşamı için alışveriş yapanların sayısındaki artışın satışlara olumlu yansıdığını söyledi.
Yeni yılı ailesiyle evde karşılamak isteyenlerin kuruyemiş tüketimine önem verdiğini vurgulayan Sarı, "İnsanlar bütçelerine göre alışveriş yapıyor. Genelde karışık çerez satılıyor. Leblebi, fıstık, çekirdek satışı fazla. Geçen seneye göre fiyatlar arttı. Müşterilerimiz 100 liradan 1000 liraya kadar alışveriş yapıyor" dedi.
Pazarda yılbaşı sofrası için alışveriş yapanlardan İnci   Uğurlu, "Babaannemle pazarda yılbaşı alışverişi yapıyoruz. Bazı ürünlerin fiyatı yılbaşı olmasına rağmen uygun. Yılbaşını evde ailecek geçireceğiz. Kuruyemiş ile meyve almak için pazara geldik" diye konuştu.
 

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