ENAG kurucusu Prof Veysel Ulusoy acı gerçeği açıkladı. Gerçek bu. Kabul edin bu duruma düşürüldünüz

Kaynak: Bursahakimiyet
ENAG kurucusu Prof Veysel Ulusoy acı gerçeği açıkladı. Gerçek bu. Kabul edin bu duruma düşürüldünüz
Ramazan ayının yaklaşmasıyla beraber İstanbul ve Ankara’da pidenin 15 TL’den satılacağının söylenmesi dudak uçuklattı. Enflasyon Araştırma Grubu'nun kurucusu Prof. Dr. Veysel Ulusoy'un yaptığı paylaşım sosyal medyada yankı uyandırdı.

Prof. Dr. Veysel Ulusoy, pide fiyatlarına dair sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pide pahalı değil, sen fakirsin" ifadelerini kullandı.
Ulusoy'un yaptığı bu paylaşım, sosyal medyada tartışma ve yorum dalgasına sebep oldu. Kimileri pidenin fiyatının maddi duruma bağlı olduğunu görüşünü savunurken, kimileri de ekonomik unsurların yanı sıra tüketici algısının da önemli olduğunu söyledi.
Ulusoy'un paylaşımına yönelik oluşan bu tartışma, tüketim alışkanlıkları, fiyatlandırma politikaları ve gelir dağılımı gibi konuları da gündeme getirdi.

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