Et fiyatlarına iki zam birden

Kırmızı ette fiyat artışı hız kesmeden devam ediyor. Geçen yıldan bu yana fiyatlar ikiye katlandı. Kasaplarda ilçeden ilçeye hatta mahalleden mahalleye fiyatlar değişiyor. 500 liranın altında kıyma ve kuşbaşı bulmak artık çok zor değil imkansız. Bazı ürünlerin kilosu ise bin lirayı geçti.



İstanbul Kasaplar Odası Başkanı Aydın Tüfekçi, "Son 15 günde iki defa zam geldi. 60 lira ile 85 lira arasında kuzuya zam geldi, dana da yüzde 10 gibi bir zam gördü. Son bir yılda yüzde yüze yakın bir zam gördük ve devam edecek." dedi.



Fiyatların artışında birçok neden gösteriliyor. En başta yanlış politikalar var elbette. Bunun yanında enflasyonla maliyetlerin uçuşa geçmesi.

HAYVANCILIKTA UYGULANAN YANLIŞ POLİTİKALAR

Elbette fiyatların artmasında enflasyon ve maliyetlerin artması değil. Hatalı hayvancılık politikası da ülkedeki küçük ve büyükbaş hayvan sayısını azalttı.



Ankara Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Sedat Akbulut, "Bundan iki yıl önce 25-30 kilogram süt veren anaç hayvanlarımız kesime gitti ve besihanelerimiz yüzde 20-30 oranında üretimlerini azaltmaya gittiler.



TÜİK verilerine göre ülkemizin hayvan varlığı son 6 yılın en alt seviyesindedir geçen yıla göre 4,3 milyon baş azalmış durumdadır yani şu anki kırmızı et fiyatlarının artışı sadece maliyet odaklı değil hayvan varlığımızın azalması ve kırmızı et üreticimizin besilik hayvanana ulaşamamasıdır." dedi.

Kasapların diğer bir iddiası da tekelleşme nedeniyle fiyatların artması.

Et ve Süt Kurumu'nda 290 liraya kıyma satılıyor ama onun içinde sabahın kör karanlığında sıraya girmek gerekiyor. Emekliler geceden ESK'nın önüne gidip, sıraya giriyor ve sıra numarası alarak ancak ucuz kıyma alabiliyor.