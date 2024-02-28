Fransa Türkiye’den işçi alacak 100 bin TL verecek

Kaynak: NOWTV
Fransa Türkiye’den işçi alacak 100 bin TL verecek
Avrupa günlerdir çiftçilerin protestosuna tanıklık ederken, iş gücüne ihtiyaç duyan Fransa, başka ülkelerden mevsimlik tarım işçisi almak amacıyla harekete geçti. Ülkeye gelecek tarım işçilerine ayda 101 bin TL maaş verilecek.

Yüksek giderleri ve hayat pahalılığını protesto eden çiftçiler Fransa başta olmak üzere Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde adeta ayağa kalktı. Bunun yarattığı etkilerin önüne geçmek amacıyla Fransa gibi ülkeler mevsimlik tarım işçilerine yönelik yeni adımlar atacağını duyurdu.
FRANSA’YA GELİŞİ KOLAYLAŞTIRIYORUZ
Avrupa'da ucuz iş gücünden yakınan işçiler, artık kazanamadıklarını söyleyerek tarım faaliyetlerinde çalıştıracak işçi bulamadıklarını söylüyor. Mesela Fransa domates üreten bir ülke olmasına rağmen Türkiye'den de domates ithal ediyor. Şimdi de mevsimlik işçi alımı için start veriyor.
Türkiye'nin de dahil olduğu proje kapsamında mevsimlik tarım işçilerine ayda 3 bin euro maaş (101.361 Türk Lirası) verilmesi düşünülüyor.
Fransız Ulusal Meclisi Milletvekili Mohamed Laqhila, açıklamasında projenin detaylarını anlattı. Laqhila, "Onların Fransa'ya gelmesini kolaylaştırmak için mevsimlik sözleşmeler yapmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

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