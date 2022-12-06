Ender Saraç Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'ne kimle katıldı? Ender Saraç’ın eşi ne dedi?

Altın Kelebek Ödül Törenine katılan Ender Saraç gündem oldu. Ödül törenine eşi Benan Saraç yerine Astrolog Aygül Aydın ile katılan Ender Saraç arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Peki, Ender Saraç Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'ne neden Benan Saraç ile katılmadı? Ender Saraç’ın eşi ne dedi?

Geçtiğimiz akşam Altın Kelebek Ödül Töreni 48.si düzenlendi. Törene eşi Benan Saraç yerine bir başkasıyla katılan Ender Saraç gündem oldu. Peki, Ender Saraç Altın Kelebek Ödül Törenine kimle katıldı?

Ender Saraç, Altın Kelebek Ödül Töreni'ne eşi Benan Saraç yerine Astrolog Aygül Aydın ile katılarak poz verdi. Bunun üzerine eşi Ender Saracın Aygül Aydın ile verdiği pozları sosyal medya hesabından yayınlayarak küfreden Benan Saraç, "Adam olmayı, konuşmayı öğreneceksin. Eşim beni yine yalnız bırakırken, başka bir kadınla içeri giriş yaptı. Birbiriyle DM üzerinden tanışmışlar ve benden gizlemişler" dedi.

Yeni bir paylaşım daha yapan Benan Saraç, evliliğini bitirmediğini ve kontrolün kendisinde olduğunu söyledi.

Benan Saraç, ‘’Kadınla ben evvelden tanışmış olmama rağmen ve bende telefon numarası da olmasına rağmen benden istenmemiş ve birbirleriyle DM'den tanımış, benden gizlemiş insanlar... Menfaat, menfaat... Ben diyorum ki eşime 'Davete beraber gidiyoruz değil mi?' Bana diyor, 'işim var'! Bravo ayakta alkışlıyorum sizi! Hakkımda söylediğiniz şizofren laflarınızı duydum. Rezalet... Sen çok başarılı astrolog olsan zaten bizi iyi görür, yorumlardın... Yorumla şimdi bakalım beni! Benim kadar mert misin bakalım

Beni yine yalnız bırakıp, şu kadını davetten içeri sokarken, benim için 'Boşver Şizofren' dedi. Nasıl yani? Pardon! Ender kendine gel yavrum! Sanırım kadın seninle ilgili gerçekleri bilmiyor. Ben yolumda sessiz yürümüyorum. Kimseye de tamah etmiyorum. S... gidin şimdi! Tahmin edileni yapmıyorum. Aynen net. Lakin sen adam olmayı, konuşmamayı öğreneceksin. Gel bakalım meydandayım. Bu kadar insanın karşısında çekiniyor muyum bakalım! Eşim beni yine yalnız bırakırken, başka bir kadınla içeri giriş yaptı. Evvelden planlı, süslü püslü... Kimmiş bu düşük segment ajanda! Bilmem ne gazetesinde olduğu için küçük menfaatler uğruna peşine takılmış!’’ diyen Benan Saraç takipçisinin bir yorumuna da şu cevabı verdi, "Çok haklısınız. Yanımda olmalı her daim. Ancak buna yürek ve adamlık gerek sanırım. Lafımı esirgemek durumunda hissetmiyorum hiç. En zor zamanlarında yanında oldum, ayağa kaldırdım onu. Bir aile ile ikinci baharını verdim. Fakat hasetlik ve hırs insanı içerden bitiren bir duygu" dedi.

Bu süreçte eşine mesaj gönderenlere de tepki gösteren Benan Saraç, sözlerine şöyle devam etti: "Kimse sevinmesin, yerim o sevinenleri. Haklıysan ne üzüleceksin? Haklıydım şut ve gol. Şimdi önümüzdeki maçlara. Kimse havaya girip de bizimkine yürümeye çalışmasın fena yaparım. Yok 'bugün çok karizmatik görünüyorsun' falan. Görmemeye o mesajları. Yavrum biz ne yollar yürüdük nasıl binalar inşa ettik. Kolay mı yıkmak, yıktırmak. Yavrucuğum ego, hırs ve yaş. Normal... Arada var 21 yaş. Kontrol bende. Yalnız şunu gördüm zoru görünce kaçıyor bir çoğu. Hemen bitiriyor musunuz siz evliliklerinizi ya. Nerede emek binanın temeli. Yık bitir hemen. Biraz uğraş biraz sahip çık. Yanlışsa yanlış. Bilemem artık. Ayrıca sana ağır gelen bana gelmeyebilir. Herkes bir kaldırma gücü var unutmayın.’’

Benan Saraç'ın tek başına 48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'ne katıldığı yaptığı paylaşımlarla ortaya çıkması üzerine Ender Saraç evliliğiyle ilgili hiçbir açıklama yapmadı.