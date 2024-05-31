Ender Saraç'ın oğlundan mahkemede şok sözler. 'Cinsel istismar' iddiasıyla yargılanmıştı

13 yaşındaki oğlu M.S.’ye yönelik cinsel istismar iddiasıyla yargılanan Doktor Mehmet Ender Saraç’ın davası, İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmaya tutuksuz sanık olarak katılan Ender Saraç, müşteki Benan Saraç ve taraf avukatları katıldı. Müşteki çocuk M.S. ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

M.S.'NİN BEYANLARI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı pedagogu eşliğinde beyanda bulunan M.S., daha önce verdiği ifadenin doğru olmadığını belirtti. M.S., "İlk ifademde cinsel istismar olayını anlatmamın sebebi annemle babamın ayrılmasıydı. Gerçek olan, ikinci verdiğim ifademdir, babamın böyle bir şey yapmadığını söyledim" dedi.

"BUNU YAPMAMIN SEBEBİ..."

M.S., babasının sürekli kendisine baskı yaptığını, yediğine içtiğine karıştığını ve annesiyle barışmaları için zorladığını belirtti. Korktuğu için evin etrafına sopalar sakladığını söyleyen M.S., "Bu duruma daha fazla dayanamayarak böyle bir yola başvurdum. İstismar iddiasını önce anneme söyledim, bana inanmadı. Okula raporlu olduğum halde gitmiştim, amacım babamın utanması ve üzerimdeki baskıyı kaldırmasıydı" ifadelerini kullandı.

“ANNEMİ ÖLDÜREBİLİR”

M.S., babasının annesi Benan Saraç’ı suçladığını ve baskı altında kaldığını belirterek, "Babam beni istismar etmedi. Babamı en son iki yıl önce gördüm. Anneme fiziksel saldırıda bulunmuştu ve annemi öldüreceğinden korktuğum için gerçeği söyledim. Mahkemeden babam için ömür boyu uzaklaştırma talep ediyorum. Eğer biterse, hayatı mahvolmuş olabilir, çok kızmış olabilir, annemi öldürebilir." dedi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, mağdur çocuk M.S.'nin babası Ender Saraç hakkında hazırladığı iddianame ile gündeme geldi. İddianameye göre, M.S., 5 Aralık 2023'te öğrenim gördüğü okulda öğretmenlerine babasından cinsel istismar gördüğünü açıkladı. Öğretmenlerin ve okul idaresinin durumu polise bildirmesi üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

M.S., 7 Aralık 2023'te Çocuk İzlem Merkezi'nde (ÇİM) verdiği ilk ifadesinde istismara uğradığını anlattı. Ancak 13 Aralık 2023'te aynı merkezde verdiği ek ifadede, babasının annesine ve kendilerine kötü davrandığı için babasına ders vermek amacıyla böyle bir iddiada bulunduğunu, aslında cinsel istismara uğramadığını ve şikayetçi olmadığını belirtti.

Benan Saraç ise 13 Aralık 2023'te polise verdiği ek ifadesinde, oğlunun babası hakkında yalan beyanda bulunduğunu kendisine ilettiğini, babasını ailelerinden uzak tutmak için bu olayı uydurduğunu ve bu nedenle şikayetlerinden vazgeçtiklerini belirtti.

İddianamede, M.S.'nin ilk verdiği ayrıntılı beyanlarının samimi ve gerçeği yansıttığına kanaat getirildi. Olayın yargıya taşınması ve basına yansımasının ardından mağdur çocuğun şikayetinden vazgeçmesine itibar edilmediği vurgulandı. Ender Saraç'ın "Çocuğun Cinsel İstismarı" suçundan 12 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.