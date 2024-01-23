Endometriozis hastaları bebek sahibi olabilir mi?

Endometriozis ve Bebek Sahibi Olma Şansı Endometriozis, rahim iç zarının rahim dışında başka yerlerde de bulunması durumudur. Bu durum, üreme çağındaki kadınların yüzde 10’unu etkileyen ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen bir hastalıktır. Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek uzmanları, endometriozis hastalarının bebek sahibi olma şansı ve tedavi yöntemleri hakkında önemli bilgiler veriyor ve endometriozisin sadece ağrı ve kısırlık yapmakla kalmadığını, aynı zamanda bazı kronik hastalıklarla da ilişkili olduğunu belirterek şunları söylüyor:

“Endometriozis hastalarında huzursuz barsak sendromu, migren, idrar kesesi iltihabı, kas ağrısı, vajina ağrısı, uyku bozukluğu, depresyon, anksiyete gibi psikolojik sorunlar, astım ve alerji gibi hastalıklar daha sık görülebiliyor. Ayrıca endometriozis kalp damar hastalıklarına da zemin hazırlayabiliyor. Bu nedenle endometriozis hastaları bir bütün olarak değerlendirilmeli ve tedavi edilmelidir”

Uzmanlar, endometriozis hastalarının en büyük sorunlarından birinin de bebek sahibi olamamak olduğunu söylüyor ve o sözlerine şunları ekliyor:

“Endometriozis, yumurtalıkları ve fallop tüplerini etkileyerek, yumurtlama ve döllenmeyi engelleyebiliyor. Bu da kısırlığa neden oluyor. Endometriozis hastalarının yaklaşık yüzde 30’unda kısırlık problemi görülüyor. Bu hastaların bebek sahibi olabilmeleri için tüp bebek tedavisine ihtiyaç duyuluyor.

Endometriozis hastaları adet dönemlerinde çok şiddetli ağrılar çekebiliyor. Bu ağrılar karın içinde yaygın olarak hissediliyor ve lokalize edilemiyor. Ayrıca endometriozis hastalarında mide-bağırsak rahatsızlıkları, idrar yolu enfeksiyonları, cinsel ilişki sırasında ağrı gibi sorunlar da yaşanabiliyor. Bu sorunlar hastaların yaşam kalitesini düşürüyor ve psikolojilerini olumsuz etkiliyor”.