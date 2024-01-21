Sabahları mide bulantısı neden olur? Sabah bulantılarının nedeni nedir?

Kaynak: Haber Merkezi
Sabahları mide bulantısı neden olur? Sabah bulantılarının nedeni nedir?
Sabahları uyanır uyanmaz mide bulantısı pek çok kişinin sık yaşadığı bir durumdur. Bazıları çok ciddi olmasa da sabahları mide bulantısı yaşanmasının altında mide reflüsü gibi sağlık sorunları yatabilmektedir. Peki, sabahları mide bulantısı neden olur? Sabah bulantılarının nedeni nedir?

Sabahları yaşanan mide bulantılarını çoğu kişi açlıktan kaynaklandığını düşünse de altıda yatan başka sağlık problemleri de olabilir. Sabah bulantıları rahatsız edici bir hal aldığı taktirde uzman bir doktora başvurmak önerilir. Peki, sabahları mide bulantısı neden olur? Sabah bulantılarının nedeni nedir?

Sabah mide bulantısı birçok farklı nedenle ortaya çıkabilir. İşte sabah mide bulantısına yol açabilen yaygın sebepler:

Açlık: Gece boyunca uzun bir süre boyunca aç kalmak, sabahları mide bulantısına neden olabilir. Mide, boş olduğunda asit üretebilir, bu da mide bulantısına katkıda bulunabilir.

Hamilelik: Özellikle sabahları mide bulantısı, gebelik belirtisi olabilir. Bu duruma "sabah bulantısı" denir ve hamilelik hormonlarındaki değişikliklerle ilişkilidir.

Gastroenterit (Mide İltihabı): Viral veya bakteriyel bir enfeksiyon sonucu ortaya çıkan gastroenterit, mide bulantısına, kusmaya ve karın ağrısına neden olabilir.

Migren veya Baş Ağrısı: Bazı insanlar, özellikle migren atağı yaşarken sabahları mide bulantısı yaşayabilir.

Mide Reflüsü: Mide asidinin yemek borusuna geri akması, mide yanması ve sabahları mide bulantısına yol açabilir.

Aşırı Yemek: Gece geç saatlerde aşırı yemek yemek veya ağır yemekler tüketmek, sabahları mide bulantısına neden olabilir.

Stres ve Anksiyete: Günlük stres veya anksiyete, mide bulantısına neden olabilir. Bu durum, mide ve bağırsak hareketlerini etkileyebilir.

İlaç Yan Etkileri: Kullanılan bazı ilaçlar, sabahları mide bulantısına neden olabilir. İlaçların yan etkilerini gözden geçirmek önemlidir.

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