Endonezya'da kaçak altın madeninde facia! Toprak kaydı: 15 ölü, 25 kayıp

Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletinde izinsiz faaliyet gösteren bir altın madeninde meydana gelen toprak kaymasında 15 kişi hayatını kaybetti.

Yerel yetkililer, Batı Sumatra'da meydana gelen toprak kayması sonucu 15 kişinin öldüğünü ve birçok kişinin halen toprak altında olduğunu belirtti.

Batı Sumatra Eyaleti Afet Yönetim Birimi Başkanı Irwan Effendoi, eyaletin Solok bölgesinde izinsiz faaliyet gösteren bir madende altın çıkarmaya çalışan yerel halkın, toprak ve çamur yığınlarının altında kaldığını söyledi.

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Effendoi, 3 kişinin kurtarıldığını ve toprak altında yaklaşık 25 kişinin daha olduğunu düşündüklerini aktardı.

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