Endonezya'da yanardağ patladı küller etrafı sardı

Yetkililer, Endonezya'daki Anak Krakatoa yanardağının Cuma günü patlayarak gökyüzüne üç kilometreden fazla bir kül sütunu püskürttüğünü bildirdi.

Endonezya'da yanardağ patladı küller etrafı sardı

Editör: Ersoy Özdem

Volkanik ada, geçen yüzyılın başında, tarihin en ölümcül ve en yıkıcılarından biri olan Krakatoa Dağı'nın 1883 patlamasından sonra oluşan kraterden denizden ortaya çıkmıştı.

"Krakatoa'nın Çocuğu" anlamına gelen Anak Krakatoa, Java ve Sumatra adalarını ayıran boğazın üzerine yoğun bir kül püskürttüğü bildirilirken sabah 08:46'daki patlamadan sonra herhangi bir hasar veya zayiat bildirilmedi.

Krakatoa izleme istasyonundan bir yetkili olan Deny Mardiono, açıklamasında, "Püskürtme sütununun yüksekliğinin zirvenin 3.000 metre (yaklaşık 10.000 fit) üzerinde olduğu gözlemlendi" dedi.

Yetkililer halkı, volkanın kraterinin beş kilometrelik (üç mil) yarıçapı içinde faaliyet yürütmemesi konusunda uyardı.

Anak Krakatoa'nın durumu, yetkililerin volkanik aktivitedeki keskin artışın gözlemlenmesinden sonra 2022'de yükseltmesinin ardından ikinci en yüksek uyarı seviyesindeydi.

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