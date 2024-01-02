Endonezya'da yanardağ patlaması nedeniyle 1172 kişi tahliye edildi

Cakarta merkezli Antara News'un haberine göre, eyaletin Doğu Flores bölgesindeki Lewotobi Laki-laki Yanardağı dün yeniden faaliyete geçti.

Bölge yetkilileri, yaptıkları açıklamada, volkanik faaliyetten etkilenen, aralarında kadın ve çocukların da olduğu bin 172 bölge sakininin tahliye edildiğini ifade ettiler.

Yetkililer, tahliye edilenler için barınaklar kurulduğunu, gıda ve battaniye temin edildiğini aktardı.

Bölgede inceleme başlatıldığı da ifade edildi.

Volkanoloji ve Jeolojik Tehlike Azaltma Merkezinden (PVMBG) yapılan açıklamada, yanardağın bin ila bin 500 metre yüksekliğe kül püskürttüğü aktarıldı.