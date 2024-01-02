Endonezya'da yanardağ patlaması nedeniyle 1172 kişi tahliye edildi

Kaynak: AA
Endonezya'da yanardağ patlaması nedeniyle 1172 kişi tahliye edildi
Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletindeki bir yanardağın patlaması sebebiyle bölgede ikamet eden bin 172 kişi tahliye edildi.

Cakarta merkezli Antara News'un haberine göre, eyaletin Doğu Flores bölgesindeki Lewotobi Laki-laki Yanardağı dün yeniden faaliyete geçti.

Bölge yetkilileri, yaptıkları açıklamada, volkanik faaliyetten etkilenen, aralarında kadın ve çocukların da olduğu bin 172 bölge sakininin tahliye edildiğini ifade ettiler.

Yetkililer, tahliye edilenler için barınaklar kurulduğunu, gıda ve battaniye temin edildiğini aktardı.

Bölgede inceleme başlatıldığı da ifade edildi.

Volkanoloji ve Jeolojik Tehlike Azaltma Merkezinden (PVMBG) yapılan açıklamada, yanardağın bin ila bin 500 metre yüksekliğe kül püskürttüğü aktarıldı.

Son Haberler
Firdevs ne demek? Firdevs isminin anlamı nedir? Keşfet
Firdevs ne demek? Firdevs isminin anlamı nedir?
Killa Hakan Almanya’dan ateş etti polis Türkiye'deki evini bastı Magazin
Killa Hakan Almanya’dan ateş etti polis Türkiye'deki evini bastı
Füsun ne demek? Füsun isminin anlamı nedir? Keşfet
Füsun ne demek? Füsun isminin anlamı nedir?
Fas'ta 5.1 büyüklüğünde deprem Dünya
Fas'ta 5.1 büyüklüğünde deprem
İzmir'de hafriyat kamyonunun devrildiği korku dolu anlar kameralara yansıdı Gündem
İzmir'de hafriyat kamyonunun devrildiği korku dolu anlar kameralara yansıdı
Suudi Arabistan’ın 2023 yılında idam ettiği insan sayısı yok artık dedirtti Dünya
Suudi Arabistan’ın 2023 yılında idam ettiği insan sayısı yok artık dedirtti
Pençe Kilit operasyon bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi Gündem
Pençe Kilit operasyon bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi