Enerji neden pahalı?

Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Karadeniz'de doğal gaz keşfine kadar doğal gazın neredeyse tamamının ithal edildiğini anımsatarak fiyatların uluslararası gelişmelerden fazlasıyla etkilendiğini ve kırılgan olduğunu vurgulamış.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, salgın döneminden bu yana doğal gaz ve elektrikte hane halkı ve ticarethanelerin devlet tarafından desteklediğinin altını çizerek: “Elektrik ve doğal gazda Hazine üzerinden çok ciddi desteğimiz var. 1000 liralık gaz ve elektrik faturasının yüzde 60'ı hâlen devletimiz tarafından karşılanıyor. Bütçe imkânları mertebesinde bu desteklere devam edeceğiz. Vatandaşımızın dünyada gelişen, artan fiyatlara karşı korumaya devam edeceğiz. Bunu yaparken destek mekanizmasını daha etkin kullanmamız gerekiyor. OVP içinde de desteklerin etkinleştirilmesi başlığı altında var. Her birimizin evinde kullandığımız elektrik ve gazda bu destek var. Gelir grubu yüksek, gerçek maliyete katlanabilecek tüketicilere maliyetine göre, maliyet esaslı yansıtmak daha doğru diye düşünüyoruz. Gerçekten ihtiyaç sahibi, daha dar gelirli vatandaşlarımızı, emeklilerimizi bu destekten istifade ettirip bunu karşılayabilecek ve evi çok daha büyük olan, çok fazla elektrik kullanan, elektrikli aracı olan, tüketimi belli oranın üzerinde olan vatandaşların bu desteklerden faydalanmak yerine gerçek maliyetleri karşıladığı bir modeli düşünüyoruz. Bütçe imkânları nispetinde bu destekler devam edecek. Enerji fiyatlarında oluşabilecek değişikliklerin enflasyona etkisini göz ardı etmeden Merkez Bankası ve Hazine ve Maliye Bakanlığımızla eşgüdümle süreci yürüyoruz.” demiş…

Bu sözün tercümesi şöyle: Bugün siz evinizde iş yerinizde doğal gaz ve elektrik bedelinin sadece ve sadece %40’ını ödüyorsunuz bunu en azından bir kısmınız için %100’e tamamlayacağız yani fiyatı 2,5 kat artıracağız, vatana millete hayırlı olsun demek istemiş…

Yahu adama neden enerjiyi bu kadar pahalıya mal ediyor sonuçta sübvanse etmek zorunda kalıyorsunuz diye sormazlar mı?

Bakın bunun tek sebebi iktidarın yanlış enerji yatırım ve üretim politikalarıdır!

Enerji üretim ve dağıtımını özelleştireceğiz dediler sonuçta birilerini zengin ettiler ama bu arada maliyet kontrolünü elden kaçırdılar.

Elektrik üretiminde rüzgâr bedava, güneş bedava, su bedava, jeotermal bedava değil mi?

Bu yenilenebilir kaynakları kullanarak sadece yatırım ve işletme maliyetleri karşılığında son derecede ucuza elektrik enerjisi üretmek mümkünken neden bu yapılmıyor?

Bakın elektrik enerjisi hem tüketim alanında ve hem de üretim için son derecede yaşamsal bir öneme sahiptir.

Elektrik enerjisini çevreye zarar vermeden makul maliyetle üretmek sadece bir planlama işidir ve ülkemiz yenilenebilir kaynaklar açısından çok ama çok zengin bir ülkedir.

Yanlış elektrik üretim yöntemi seçimi ve planlama sonucunda kaliteli, çevreye zarar vermeyen ve makul maliyetli bir yöntem ile elektrik enerjisi elde edememek iktidarın enerji politikalarındaki başarısızlığının açık ve net bir kanıtıdır.

Gelelim doğal gaz meselesine 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde “Karadeniz’de doğal gaz bulduk müjde artık ithalata bağlı değiliz, gaz bedavaya geliyor” diye propaganda yapmamışlar mıydı?

Peki, “bu ne perhiz bu ne lahana turşusu” demezler mi adama?

Sonuç olarak özelleştirme mözelleştirme derken işler kontrolden çıktı aynı yap işlet devret modeli ile yapılan ve başa bela olan köprüler ve otoyollar gibi hazineye yük olmaya, enflasyonu tetiklemeye başladı.

Bu noktadan geri dönüş zam yapmaktan değil elektrik üretim, iletim ve dağıtımını kamulaştırmaktan geçmektedir yoksa halkımız çok zarar görecek, enerjiyi çok pahalıya tüketecek ve bu durum üretim gücümüzü kıracak…