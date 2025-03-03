Enerjik ve sağlıklı bir Ramazan için uzman önerileri

Harvard T.H. Chan School of Public Health'ten Prof. Dr. Walter Willett, Ramazan'da dengeli beslenmenin önemini şu şekilde açıkladı:

"Ramazan ayında sağlıklı kalmak için iftar ve sahurda dengeli bir beslenme planı oluşturmak çok önemlidir. Protein, lif, sağlıklı yağlar ve tam tahıllar içeren öğünler, gün boyu enerji seviyelerini korumaya yardımcı olur."

Stanford Üniversitesi'nden Dr. Christopher Gardner ise, sahur öğününün önemine dikkat çekti:

"Sahur, gün boyunca enerjik kalmanın anahtarıdır. Bu öğünü atlamak, metabolizmayı yavaşlatabilir ve enerji seviyelerinde düşüşe neden olabilir. Sahurda protein ve lif açısından zengin besinler tercih edilmelidir."

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR: RAMAZAN VE SAĞLIK

Journal of Nutrition 'da yayımlanan bir çalışmada, Ramazan ayında sağlıklı beslenme ve düzenli fiziksel aktivitenin, bireylerin enerji seviyelerini ve genel sağlık durumlarını iyileştirdiği belirtildi.

Araştırma, dengeli bir beslenme planı ve hafif tempolu egzersizlerin, oruç tutan bireylerin fiziksel ve zihinsel performanslarını artırdığını ortaya koydu.

Bir diğer çalışmada ise, Ramazan ayında yeterli su tüketiminin, vücudun hidrasyonunu korumada ve enerji seviyelerini dengede tutmada kritik bir rol oynadığı vurgulandı.

American Journal of Clinical Nutrition'da yayımlanan bu çalışma, iftar ve sahur arasında bol su içmenin, vücudun sıvı dengesini sağlamada önemli olduğunu belirtmekte.

RAMAZAN'DA SAĞLIKLI VE ENERJİK KALMAK İÇİN ÖNERİLER

1. Dengeli Beslenme: İftar ve sahurda protein, lif, sağlıklı yağlar ve tam tahıllar içeren dengeli bir beslenme planı oluşturun. Yumurta, yoğurt, tam buğday ekmeği, sebzeler ve sağlıklı yağlar (örneğin, avokado ve zeytinyağı) gibi besinler tercih edilmeli.

2. Yeterli Su Tüketimi: Gün boyunca vücudun su ihtiyacını karşılamak için iftar ve sahur arasında bol miktarda su içmek önemli. Su, vücudun hidrasyonunu sağlar ve enerji seviyelerini dengede tutar.

3. Hafif Egzersiz: İftardan sonra yapılacak hafif tempolu yürüyüş veya esneme hareketleri, sindirimi destekler ve enerji seviyelerini artırır. Egzersiz, vücudu enerji ile doldururken stresi azaltır.

4. Aşırı Karbonhidrat ve Şekerden Kaçının: Ramazan pidesi, şerbetli tatlılar ve işlenmiş gıdalardan uzak durun. Bu tür yiyecekler, kan şekerinde ani dalgalanmalara ve enerji düşüşlerine neden olabilir.

5. Sağlıklı Atıştırmalıklar: İftar ve sahur arasında sağlıklı atıştırmalıklar tüketmek, enerji seviyelerini dengede tutmaya yardımcı olabilir. Meyve, fındık, badem gibi sağlıklı atıştırmalıklar tercih edilmeli.

6. Düzenli Uyku: Yeterli ve kaliteli uyku, enerji seviyelerini korumada ve günboyunca dinç kalmada kritik öneme sahiptir. İftar ve sahur arasında düzenli bir uyku düzeni oluşturun.

RAMAZAN'DA SAĞLIKLI YAŞAMIN ÖNEMİ

Ramazan ayında sağlıklı beslenme ve düzenli fiziksel aktivite alışkanlıkları, sadece fiziksel sağlığı değil, aynı zamanda zihinsel ve ruhsal sağlığı da destekler.

World Health Organization (WHO) 'dan Dr. Maria Neira, "Ramazan boyunca sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz, oruç tutan bireylerin genel sağlık ve refahını artırır. Bu dönemde sağlıklı alışkanlıklar kazanmak, uzun vadede yaşam kalitesini iyileştirir" dedi.