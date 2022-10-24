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  • Enes Kara için eylem yapan öğrencilerin Beraat talebine ret. ''Cumhurbaşkanına hakaret''ten yargılanıyorlar

Enes Kara için eylem yapan öğrencilerin Beraat talebine ret. ''Cumhurbaşkanına hakaret''ten yargılanıyorlar

İstanbul Kadıköy'de Enes Kara için yapılan eylemde "cumhurbaşkanına hakaret" suçu içeren slogan attıkları iddiasıyla yargılanan öğrencilerin beraat talebi kabul edilmedi.

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 15:02
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Enes Kara için eylem yapan öğrencilerin Beraat talebine ret. Cumhurbaşkanına hakaretten yargılanıyorlar

Enes Kara için eylem yapan öğrencilerin Beraat talebine ret. ''Cumhurbaşkanına hakaret''ten yargılanıyorlar
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İstanbul Kadıköy’de Enes Kara’nın intiharının üzerine 11 Ocak 2022'de düzenlenen eyleme katılanlardan 4 öğrenciye "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla dava açıldı. Davanın ilk duruşması bugün Anadolu 63. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Tutuksuz yargılanan öğrenciler Mert Olcay A, Emirhan T, Muhammet Mücahit F. ve Ilgaz Ö. ile avukatları katıldığı duruşmada, kimlik tespitinin ardından söz verilen sanıklardan Mert Olcay A, suça konu pankartları diğer sanıklardan Emirhan T. ve Ilgaz Ö ile taşıdıklarını söyledi.

Muhammet Mücahit F. protesto sırasında "Tarikat yurtları kapatılsın", "Enes'in katili saray düzeni" şeklinde slogan attığını belirterek, mahkemenin ceza vermesi halinde hükmün geriye bırakılması kararını kabul etmediğini kaydetti. Diğer sanıklar da demokratik haklarını kullandıklarını ve suça konu sloganların politik eleştiri olduğunu vurguladı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcılık, sanıkların "Enes'in katili saray rejimi" sloganını atıp bu sözlerin yer aldığı pankartı taşıdıkları gerekçesiyle "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 4'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Mütalaaya karşı diyecekleri sorulan sanıklar, beraatlerine karar verilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanıkların esasa ilişkin savunma yapabilmeleri için ek süre vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianamede, sanıkların Fırat Üniversitesi öğrencisi Enes Kara'nın kaldığı yurtta intihar etmesini protesto etmek amacıyla 11 Ocak 2022'de Kadıköy'de basın açıklaması yaptıkları anlatılıyor.

Sanıkların taşıdığı pankart ve attıkları slogan ile "cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işledikleri belirtilen iddianamede, bu nedenle 4 sanığın 1'er yıldan 4'er yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

ENES KARA'NIN İNTİHARI 

Elazığ'da Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrenci Enes Kara, bir binanın 7. katından atlayarak yaşamına son vermişti.

20 yaşındaki Kara, olaydan önce çektiği videoda, ailesinden ve 'öğrenci evinde kaldığı cemaatten baskı gördüğünü, psikolojik olarak yorulduğunu ve yaşama sevincinin kalmadığını' anlatmıştı. (AA)

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