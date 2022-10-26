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Konya'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Konya'nın Selçuklu ilçesinde öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 14'ü öğrenci 17 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 10:48
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Konya'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Konya'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
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AA

Kaza, Konya'nın Selçuklu ilçesinde meydana geldi. İrfan M. idaresindeki otomobil, kavşaktan çıkan Mehmet G. yönetimindeki öğrenci servisiyle çarpıştı. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 sürücü, 14 öğrenci ve 1 servis görevlisi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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