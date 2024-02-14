Enfeksiyon erken doğum yaptırabilir mi

Kaynak: DHA
Enfeksiyon erken doğum yaptırabilir mi
Dr. Öğr. Üyesi Emine Zeynep Yılmaz, erken doğumun bebek ve anne için tehlikeli olduğunu, beyin, bağırsak, göz, zeka ve motor fonksiyonlarda sorunlara yol açabileceğini söylüyor. İşte, ayrıntılar...

Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz, normal gebeliğin 37-41 haftalar arasında ve 2 bin 500 gram üzeri bebekle sonlandığını, 20-36 haftalar arasında doğumun erken doğum olarak adlandırıldığını, bunun da dünyada yüzde 5 ila 18 arasında görüldüğünü belirtiyor. Yılmaz, erken doğumun belirtilerinin adet sancısı, düzensiz kasılma, bel ağrısı, vajinal ağrı-baskı, nişane gelmesi olduğunu, bu belirtilerin devam etmesi halinde doktora başvurulması gerektiğini, erken doğum tanısının rahim ağzında açılma veya kısalma ile konulduğunu, vajinal muayene veya ultrasonun doğumu başlatmadığını belirtti.

Dr. Öğr. Üyesi Emine Zeynep Yılmaz, erken doğumun hem bebek hem de anne için riskli bir durum olduğunu, erken doğan bebeklerde beyin kanaması, bağırsak hastalığı, yeni doğan göz hastalığı, zeka ve motor gelişim bozukluğu gibi sorunlar olabileceğini ifade ediyor. Yılmaz, normal gebeliğin son adet tarihinin ilk gününden itibaren 37-41 haftalar arasında ve 2 bin 500 gramdan fazla bebekle tamamlandığını, 20-36 haftalar arasında doğum yapılmasının erken doğum olarak tanımlandığını, bunun da dünyada yüzde 5 ila 18 oranında görüldüğünü kaydetti ve şunları söyledi:


“Adet sancısı, hafif düzensiz kasılma, bel ağrısı, vajinada ağrı-baskı, nişane gelmesi gibi bulguların erken doğum başlangıcı olabilir. Bu bulguların sürmesi halinde doktora gidilmesi gerekir. Erken doğum tanısının rahim ağzında açılma veya kısalma ile yapılır. Vajinal muayene veya ultrason doğumu tetiklemez”

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