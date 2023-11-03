Enflasyon açıklaması öncesinde dolardan yeni rekor

Doların ateşi Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının öncesinde iyice alevlendi. Dolar enflasyon rakamları öncesinde yeni bir rekora daha imza attı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Enflasyon açıklaması öncesinde dolardan yeni rekor

Ekim ayı enflasyon rakamları bugün saat 10.00'da TÜİK tarafından. Kasım ayına da rekorla başlayan Dolar kuru ateşi iyice arttı. Ekim ayı enflasyon verileri öncesinde dolar yeni güne 28,37 TL ile yeni bir rekorla başladı.

Haftanın son işlem gününde piyasalar Türkiye İstatistik Kurumu'ndan gelecek olan Ekim ayı enflasyon verilerine odaklanmışken, başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki zirve seyri sürüyor.

Dolar, eylül başından bu yana devam eden günlük sınırlı yükselişini bugün de sürdürüyor. Dolar kuru yeni zirve olan 28,37TL seviyesini gördü. Euro ise 30 TL'nin üzerinde. Euro 30,17 TL'den işlem görüyor.

ENFLASYON ANKETİNDE HANGİ RAKAM ÇIKTI

AA Finans'ın, TÜİK tarafından bugün günü açıklanacak ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete göre, ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,08 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 3,60, en yüksek yüzde 4,50 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 4,08) göre bir önceki ay yüzde 61,53 olan yıllık enflasyonun yüzde 62,36'ya çıkacağı hesaplanıyor.

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ AÇIKLANDI

Piyasaların yakından takip ettiği enflasyon raporu açıklandı. TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, yılın dördüncü enflasyon raporu için basın toplantısı düzenledi. TCMB, yıl sonu enflasyon tahminini 7 puan artışla yüzde 65'e çıkardı. Böylece yıl sonu tahmini Orta Vadeli Program'daki seviyeye çekildi.

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