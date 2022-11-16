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  • Enflasyon nedeniyle evlenemeyen gençlere müjde! Devlet, geri ödemesiz 70.000 bin TL'yi hesabınıza yollayacak

Enflasyon nedeniyle evlenemeyen gençlere müjde! Devlet, geri ödemesiz 70.000 bin TL'yi hesabınıza yollayacak

Sosyal ödemeler kapsamında yer alan çeyiz parası için birçok kişi araştırma yapıyor. Evlilik aşamasında olan kişiler, SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) tarafından verilen çeyiz parasının nasıl alındığını merak ediyor. "Çeyiz parası nedir?" ve "Çeyiz parası nasıl alınır?" gibi soruların cevapları için yazımızı okumaya devam edin.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 15:47
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Enflasyon nedeniyle evlenemeyen gençlere müjde! Devlet, geri ödemesiz 70.000 bin TL'yi hesabınıza yollayacak

Enflasyon nedeniyle evlenemeyen gençlere müjde! Devlet, geri ödemesiz 70.000 bin TL'yi hesabınıza yollayacak
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Devlet bazı durumlarda kişilere sosyal yardımlarda bulunuyor. Bu yardımlardan biri olan çeyiz parasının ayrıntıları, birçok kişi tarafından araştırılıyor. Şimdi sırasıyla çeyiz parası nedir ve nasıl alınır konularını inceleyelim.

ÇEYİZ PARASI NEDİR?

Çeyiz parası, yetim aylığı alan ve evlendikten sonra bu aylığı kesilecek olan kadınlara veriliyor. Çeyiz parası, başvuran kişinin aldığı maaşın 24 katına kadar verilen toplu paradan oluşuyor. Bu yardım, 2008 yılından itibaren yetim aylığı almaya hak kazanan kadınlara sağlanıyor. Bu uygulama, çoğu zaman devlet çeyiz hesabı ile karıştırılıyor. Oysa çeyiz hesabı uygulaması, evlenmeden önce açılan banka hesabına en az üç yıl düzenli ödeme yapılması durumunda devlet tarafından sağlanan desteği kapsıyor.

ÇEYİZ PARASI NASIL ALINIR VE BU YARDIMDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

Çeyiz parası; anne veya babasından yetim aylığı alan ve evlendikten sonra bu aylığı kesilecek olan kadınlara, bir defaya mahsus olmak üzere devlet tarafından veriliyor. Çeyiz parası alabilmek için herhangi bir yaş sınırı bulunmuyor. Erkekler ise bu haktan yararlanamıyor. Çeyiz parasının miktarı, kadının sigorta koluna göre değişiyor. Evlenen kişi SSK (4A) veya Bağ-Kur (4B) sigorta kolundan yararlanıyorsa aylık maaşının 24 katı kadar bir para alabiliyor. Eğer evlenecek olan kadın Emekli Sandığı (4C) sigorta koluna tabi ise aylık maaşının 12 katı kadar çeyiz parası almaya hak kazanıyor.

ÇEYİZ PARASI İÇİN NEREYE BAŞVURMAK GEREKİYOR?

Eğer çeyiz parası başvurusu yapmak istiyorsanız ikametgâhınızın bulunduğu il, ilçe SGK hizmet merkezlerine veya müdürlüklerine başvuru yapmanız gerekiyor. Ancak yetim aylığınızı emekli sandığı üzerinden alıyorsanız iki unsur karşınıza çıkıyor. Aylık aldığınız anne veya babanız 1 Ekim 2008 yılından önce kamuda çalışmaya başlamışsa Ankara'da bulunan SGK Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığına, bu tarihten sonra kamuda görev almaya başlamışsa bağlı olduğunuz SGK ile veya ilçe müdürlüklerine başvuru yapmanız gerekiyor.

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