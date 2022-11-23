OECD’den korkutan ‘Türkiye’ tahmini: 2023-2024'te enflasyonun en yüksek olduğu ülke olacak

Ekonomik Görünüm raporunu yayımlayan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'ne (OECD) göre Türkiye; 2023 ve 2024'te üye ülkeler arasında en fazla büyüyen ekonomiler arasında yer alırken, enflasyonun açık ara farkla en yüksek seyrettiği ülke olacak.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; 2023 yılında büyümenin belirgin bir biçimde yavaşlayacağını tahmin eden OECD, Euro Bölgesi'nde ve Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) zayıf büyüme ön görüyor. Bu ülkeler arasında sadece Almanya'nın küçülmesi bekleniyor.

OECD, gelişmmekte olan ülkelerde büyümenin devam etmesiyle gelecek yıl küresel ekonominin ortalama yüzde 2,2 büyüyeceğini ön görüyor.

"TÜRKİYE ENFLASYONUN YÜKSEK OLDUĞU ÜLKE OLMAYA DEVAM EDECEK"

OECD'nin tahminlerine enerji krizinin ana nedenlerinden biri olduğu küresel enflasyonun etkileri önümüzdeki iki yılda devam edecek.

Örgüt ülkeleri arasında enflasyonun açık ara farkla en yüksek olduğu Türkiye'de 2022 enflasyonu ortalama yüzde 73,2 olacak. Ülke, gelecek yıldan itibaren tüketici fiyatlarındaki artışın yavaşladığını görecek.

Örgüte göre Türkiye'nin 2023 ve 2024'te enflasyon oranları sırasıyla yüzde 44,59 ve yüzde 42 olacak.

OECD'ye göre Türkiye'de enflasyonun yüksek seyretmesi hane halkının satın alma gücünü düşürürken, artan belirsizlik ortamı yatırımı engelleyecek.

Dış talepteki zayıflama ihracat artışını da yavaşlatacak. İşsizlik oranının 2023'te yüzde 10'un üzerinde kalacağı tahmin ediliyor.

Örgütün Türkiye notunda, "Ekonominin dış finansman ihtiyacı ve düşük rezerv tamponları, ekonomiyi şoklara karşı oldukça savunmasız bırakıyor." ifadeleri kullanılıyor.

OECD, Merkez Bankası'nın güven sağlamak ve enflasyon beklentilerinde yeniden çıpa oluşturmak için politika faizini artırması gerektiğini söylüyor.

Türkiye'nin ardından enflasyonun en yüksek olduğu Estonya'da tüketici fiyatları ortalama yüzde 20 artıyor. 2023 ve 2024'te bu oran yüzde 10,8 ve yüzde 2,77 olacak.

Bu yıl yüzde 10 dolaylarında seyreden OECD enflasyon ortalamasıysa 2023'te yüzde 6,5 ve 2024'te yüzde 5,1'e inecek.

OECD dünya çapında merkez bankalarının, enflasyonu kontrol altına almak için faiz oranlarını artırdığını ve bu stratejinin "meyvelerini vermeye" başladığını söylüyor.

Örneğin Brezilya'da merkez bankasının hızlı yanıtıyla son aylarda enflasyonun düşmeye başladığı ve ABD'de enflasyonla mücadelede bir miktar ilerleme olduğu belirtiliyor.

TÜRKİYE'NİN EKONOMİK BÜYÜMESİ YAVAŞLAYACAK

Türkiye'nin ekonomik büyümesi 2023 ve 2024'te yavaşlayacak.

Bunda zayıf dış talep ve süregelen jeopolitik belirsizliklerin yatırımları baskılaması ve ihracat artışını sınırlaması etkili olacak.

OECD, sürekli yüksek enflasyonun hanehalkının satın alma gücünü azaltacağı için hanehalkı tüketiminin önemli ölçüde yavaşlayacağını söylüyor.

Enflasyonun, kısmen baz etkileri nedeniyle düşeceği, ancak son dönemde liradaki değer kaybının ve ücret artışlarının tüketici fiyatlarına kademeli olarak yansıması nedeniyle yüzde 40'ın üzerinde kalacağı tahmin ediliyor.

OECD, emtia fiyatlarının tahmin edilenden daha yüksek olması durumunda Türkiye'nin petrol ve gaz ithalatında büyük ölçüde dışa bağımlı olması nedeniyle enflasyonist bir baskıyla karşı karşıya kalabileceğini belirtiyor.

Örgüt, "genişleyen makroekonomik dengesizliklerin" Türk Lirası'nın değer kaybını hızlandırabileceğini ve enflasyonu artırabileceğini söylüyor.