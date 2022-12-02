2 Aralık 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Engelli vatandaşlar ücretsiz tıraş oldu   

Engelli vatandaşlar ücretsiz tıraş oldu   

Çorum, Sungurlu Terziler ve Berberler Odası, 3 Aralık Engelliler Günü dolayısıyla, ilçedeki engelli bireylerin saç tıraşlarını bakım gördükleri merkezlere giderek ücretsiz yaptılar. 

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 18:50
Takip Et

Engelli vatandaşlar ücretsiz tıraş oldu   

Engelli vatandaşlar ücretsiz tıraş oldu   
+
Aa
-

Oda üyesi berber ve kuaförler, 3 Aralık engelliler günü dolayısıyla özel bakım merkezlerine giderek tıraş olmak için berbere gelmekte zorlanan engellilere ücretsiz hizmet verdiler. 

Sungurlu Terziler ve Berberler Odası Başkanı Mutlu Karslı, engellilere destek olmak ve toplumda farkındalık oluşturmak için bu hizmeti yaptıklarını söyledi. 

Engellerin, insanların birbirine olan desteğiyle aşılabileceğine inandığını belirten Karslı, "Engelli vatandaşların yanında olmak için bu hizmeti veriyoruz. Bu çerçeve de engelli kardeşlerimizi tıraş ederek onların yüzündeki mutluluğu görmek bizim için en güzel duygulardan biri. Berber ve kuaför arkadaşlarıma da katkılarından dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. 

                                         

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Meteoroloji’den 25 ile sağanak, İstanbul’a sel uyarısı
1
﻿Meteoroloji’den 25 ile sağanak, İstanbul’a sel uyarısı
﻿Meteoroloji’den 25 ile sağanak, İstanbul’a sel uyarısı
﻿MHP'den BİM yöneticisi Aykaç'a yanıt. Bahçeli’nin ‘FETÖ’ iddiasına sert cevap vermişti
2
﻿MHP'den BİM yöneticisi Aykaç'a yanıt. Bahçeli’nin ‘FETÖ’ iddiasına sert cevap vermişti
﻿MHP'den BİM yöneticisi Aykaç'a yanıt. Bahçeli’nin ‘FETÖ’ iddiasına sert cevap vermişti
﻿TRT Spikeri FETÖ firarisi Hakan Şükür'den bahsedince yayından alındı. İkinci yarı ekrandan alındı
3
﻿TRT Spikeri FETÖ firarisi Hakan Şükür'den bahsedince yayından alındı. İkinci yarı ekrandan alındı
﻿TRT Spikeri FETÖ firarisi Hakan Şükür'den bahsedince yayından alındı. İkinci yarı ekrandan alındı
﻿Canlı yayında gergin ‘yüksek fatura’ tartışması: Üstüme yürüme Barış Bey...
4
﻿Canlı yayında gergin ‘yüksek fatura’ tartışması: Üstüme yürüme Barış Bey...
﻿Canlı yayında gergin ‘yüksek fatura’ tartışması: Üstüme yürüme Barış Bey...
﻿TRT spikeri Hakan Şükür'den bahsetti diye ekrandan alınmıştı. Zafer Arapkirli eski fotoğrafı paylaştı
5
﻿TRT spikeri Hakan Şükür'den bahsetti diye ekrandan alınmıştı. Zafer Arapkirli eski fotoğrafı paylaştı
﻿TRT spikeri Hakan Şükür'den bahsetti diye ekrandan alınmıştı. Zafer Arapkirli eski fotoğrafı paylaştı
﻿2 kişi hayatını kaybetmişti... Düşen uçağın kokpitinden çekilen son görüntüler ortaya çıktı
6
﻿2 kişi hayatını kaybetmişti... Düşen uçağın kokpitinden çekilen son görüntüler ortaya çıktı
﻿2 kişi hayatını kaybetmişti... Düşen uçağın kokpitinden çekilen son görüntüler ortaya çıktı
﻿Karamollaoğlu erken seçim için tarih verdi
7
﻿Karamollaoğlu erken seçim için tarih verdi
﻿Karamollaoğlu erken seçim için tarih verdi
﻿Sokak ortasında muhtarı öldüren sanığa müebbet hapis
﻿Sokak ortasında muhtarı öldüren sanığa müebbet hapis
﻿Sokak ortasında muhtarı öldüren sanığa müebbet hapis
﻿Burkina Faso'da darbe girişimi engellendi
﻿Burkina Faso'da darbe girişimi engellendi
﻿Burkina Faso'da darbe girişimi engellendi
﻿Mersin’deki terör operasyonunda 2 tutuklama
﻿Mersin’deki terör operasyonunda 2 tutuklama
﻿Mersin’deki terör operasyonunda 2 tutuklama
﻿New York'ta fare istilası
﻿New York'ta fare istilası
﻿New York'ta fare istilası
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.