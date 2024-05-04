Mersin'de şiddetli rüzgar hayatı kilitledi

Kaynak: İHA
Mersin'de şiddetli rüzgar hayatı kilitledi
Mersin'de şiddetli rüzgarın etkili olması hayatı olumsuz etkiledi.

Mersin'de ara sıra hissedilen kuvvetli rüzgarlar, günlük yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Şehir merkezinde hissedilen bu şiddetli rüzgarlar nedeniyle vatandaşlar zorluklarla karşılaşırken, Atatürk Parkı'nın sahil kesiminde oluşan büyük dalgaların kıyıya vurduğu gözlendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün fırtına uyarısının ardından, birçok amatör balıkçı denize açılamazken, Çamlıbel Balıkçı Barınağı'na gelen bazı tekne sahipleri, teknelerini sabitleyip çadırlarını güvenli bölgelere taşıyarak olası zararlardan korunmaya çalıştı.

Yerel balıkçılardan Nihat Ertaş, meteorolojinin önceden yaptığı fırtına uyarısına istinaden teknelerini kontrol etmek için barınağa geldiklerini belirtti. Teknelerini emniyete alıp fırtınanın dinmesini beklediklerini ifade eden Ertaş, "Fırtına nedeniyle balık avına çıkamıyoruz. Diğer tekneler de av yasağı sebebiyle zaten denize açılamıyor, onlar da bakım için çekildi. Biz de teknelerimizin başında fırtınanın geçmesini umut ediyoruz. Umarım herhangi bir zarar görmeden bu durumu atlatırız," diye konuştu.

Öte yandan, Mersin Meteoroloji Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz bölgesinde bugün sabah saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerinden esen 6 ila 8 kuvvetindeki (50-75 km/saat hızında) rüzgarların, yarın sabah saatlerine kadar etkisini yitireceği bildirildi.

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