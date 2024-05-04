Diyarbakır'da araçlar kafa kafaya çarpıştı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı; kazada biri ağır olmak üzere iki kişi yaralandı.

Olay, Bismil ilçesine bağlı Keberli Mahallesi'nde sabah saatlerinde gerçekleşti. 34 HJB 714 plakalı otomobilin sürücüsü R.O. ile 72 EL 998 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü M.Ş. yönetimindeki araçlar kafa kafaya çarpıştı.

Her iki sürücü de yaralanırken, olay yerine hızla sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Yaralılar, acil müdahale sonrası Bismil Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

Sürücülerden R.O.'nun durumunun ciddiyetini koruduğu, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bilgisi paylaşıldı.