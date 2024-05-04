Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki: Sen buralarda fazla dolaşıyorsun çizmeyi aşma

Dünyada son yıllarda gündem olan okyanus ve deniz kirliliği hakkında Yunanistan'ın başkenti Atina'Da dünyanın her bir yanından katılan uzmanlar eşliğinde önemli bir forum gerçekleştirildi. Forumun, iddia edilenden farklı amaçlara hizmet ettiğini savunan Zentürk, Yunanistan hükümeti hakkında “Bunların maksimalist diye adlandırdığımız yayılmacı kimlikleri bitmiyor. Bela arıyorlar ama bu belayı da hep bir başka büyük gücün koltuğunun altına sığınarak Türkiye'ye sataşmayı tercih ediyorlar” diye konuştu.

"KARŞIMIZDAKİ ŞIMARIK, AB'NİN KUCAĞINA OTURMUŞ ABD'Yİ DE YANINA ALMIŞ"

Ege'nin orta yerindeki İyon Denizi'nde bulunan küçük adacıkların, Okyanus Parkı veya Deniz Parkı olarak adlandırarak o bölgede çevre korumacılığı maskesi altında türlü projeleri devreye sokulacağını iddia eden gazeteci “Türkiye buna sert tepki gösterdi. Dedi ki bak ‘Sen Lozan'da var olan anlaşmaların dışına çıkıyorsun. O Ege'de kimliği ve varlığı bilinen fakat kime ait olduğu tespit edilmemiş bölgelerde kendine göre park, mark, şu, bu falan filan üretemezsin kardeşim. Üretemezsin çünkü sonuç itibariyle o coğrafya daha henüz sorunu çözümlenmemiş ve sana da ait olmayan bir coğrafyadır’ dedi. Doğru. Bunu da böyle ortalama bir tonda söyledi ki hani her dakika maraza çıkaran bir devlette olmak istemiyor ama karşımızdaki şımarık; Avrupa Birliği'nin kucağına oturmuş, yanına da ABD’ni almış habire yeni mesele çıkarıyor” diye konuştu.

"PATRİK BARTHOLOMEOS'NUN ORADA NE İŞİ VAR?"

Ardan Zentürk söz konusu forumda kendisini üzen bir detayı da takipçileriyle paylaştı. Sözlerine “Olayı araştırırken istemez fotoğraflara da denk geldim. A bizim aleyhimize kullanılan forumunun en ön sırasında cübbesiyle bizim Patrik Bartholomeos var. Ya kardeşim, Patrik her yere gider de orada ne işi var? Onu oraya niye çağırıyorsun? Demek ki ona ihtiyacın var. Onun oradaki görüntüsü sana bir başka meşruiyet kazandırıyor” diye başlayan Zentürk “Bu konularda net görüş belirtmez, durumu idare eden bir görüntü sağlarsanız -ki Fener Patrikhanesi'nin ekümeniklik iddiası budur- Türkiye Cumhuriyeti de günü geldiğinde Fener Patrikhanesi’ni Eminönü Kaymakamlığı’na bağlı ekümenik olmayan bir kurum olduğunu söyler” ifadelerini kullandı.

"SEN DE BURALARDA FAZLA DOLAŞIYORSUN, ÇİZMEYİ AŞMA"

Türk donanmasının park yapılması teklif edilen İyon Denizi’ne intikal ettikleri haberine de değinen Zentürk, 27-29 Nisan arasında, Arnavut ve Kuzey Makedonya Silahlı Kuvvetleri’nin de katılımıyla gerçekleştirilen harekatta Türk donanmasının katılımcı ülkelere gemi tanıtım brifingleri verdiğini belirtti. Açıklamalarına “En önemlisi Arnavutluk'un Sazan Adası'nda SAT komandolarımız, komando harekatı gerçekleştirmiş aynı bölgede amfibi hücumu gerçekleştirmişiz” diye devam eden Zentürk “Türkiye, Yunanistan'a diyor ki ‘Bak senin arkana dolandım. Arnavutlarla beraber amfibi çıkarması yapıyorum. Sen de buralarda fazla dolaşıyorsun, çizmeyi aşma. Hikaye budur; güzel, hoşuma gitti” diyerek konuşmasını sonlandırdı.