Engelliler Haftası'nda depremzede engelliler doyasıya eğlendi

Hatay'ın Antakya ilçesinde ‘Engelliler Haftası’ dolayısıyla düzenlenen etkinlikte depremzede engelli bireyler keyifli anlar yaşadı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 10 - 16 Mayıs tarihleri arasında organize edilen program, Antakya ilçesi Çocuk Evler Sitesi’nde gerçekleştirildi.

Etkinlikte, depremzede engelli bireyler hazırladıkları dans gösterileriyle görsel bir şölen sundu. Dans ve müziğin birleştiği etkinlikte, katılımcılar hem eğlendi hem de birbirleriyle kaynaştı. Programda sergilenen performanslar, izleyicilerden büyük alkış aldı.

Program açılışında konuşan Vali Mustafa Masatlı, “Her bir bireyimizle daha mutlu bir hayatı hep birlikte kuracağız. Depremlerde uzvunu kaybeden engelli vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tüm engellileri en kalbi duygularımla selamlıyorum” ifadelerini kullandı.