Prenses isimli köpek terkedilen kediye annelik ediyor

Kaynak: İHA
Prenses isimli köpek terkedilen kediye annelik ediyor
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, kısırlaştırılmış ve hiç anne olmamış 5 yaşındaki Kopay cinsi 'Prenses' isimli köpek, annesi tarafından terk edilen yavru kediyi emzirerek annelik yapıyor.

Kısırlaştırılmış olan ve hiç anne olmamış Prenses isimli köpek, annesi tarafından terk edilen yavru kediyi sahiplendi. Yavru kediyi emziren Prenses, onunla ilgilenerek annelik içgüdülerini sergiliyor. Köpeğin, yavru kediyi emzirdiği ve onunla yakından ilgilendiği anlar, bölge sakinlerinin ve pansiyon müşterilerinin büyük ilgisini çekti.

Pansiyon işletmecisi Ahmet Cengiz, anne olmamış kısırlaştırdıkları köpeğinin sütünün gelmesi ile yavru kediyi emzirmesinin kendilerini şaşırttığını belirterek, "Köpeğimiz prenses hep anne olmak istiyordu. Çok fazla yavrulayıp, bakamayacağız diye biz köpeğimizi kısırlaştırdık. Pansiyonu açtığımda beri gelmiyor, hep odaların yanında duruyor. Eşime köpeğimiz hastalandı sanırım, yanımıza gelmiyor dedim. Sonra yanına gittim. Bir baktım kedi yavrusunu almış annelik duygusuyla emziriyor. Kendi yavrusu gibi yavru kediyle ilgileniyor. Memelerinden süt gelmeye başladı. Bu köpek hiç anne olmadı. Bizde yavru kediyi süt ile beslemek istedik ama emmiyor. Sanırım prenses yavru kediyi emzirdi. Yavru kedinin karnı tok” dedi.

Prenses ile yavru kedi arasındaki bu sıcak ilişki, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. İnsanlar, bu tür hikayelerin hayvanlar arasında da derin bir bağ ve şefkat olabileceğini gösterdiğini ifade ettiler. Görüntüler, kısa sürede viral oldu ve binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

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