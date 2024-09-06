Engin Polat ve 3 sanık için tahliye kararı

Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 28 sanık hakkında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama"ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından açılan dava devam ediyor.

Açıklanan karar ile hakkında 40 yıla kadar hapis cezası istenen Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün’ün tahliyesine karar verildi.

DİLAN POLAT KARAR SONRASI BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

1 Kasım’da eşi Engin Polat ve kardeşi Sıla Doğu ile birlikte gözaltına alınan ve 19 Ağustos’ta tutuklu olduğu cezaevinden tahliye olan Dilan Polat, eşine tahliye kararı verilmesi sonrası mahkemede görüntülendi. Kardeşi Sıla Doğu ile birlikte mahkeme salonundan çıkan Polat’ın oldukça mutlu olduğu görüldü.

NE OLMUŞTU?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023 ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat ve Sinem Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 16'sı tutuklanmış, hakimlik, 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.

İDDİANAMEDEN DETAYLAR

Dilan ve Engin Polat'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilen iddianamede, diğer sanıkların da farklı suçlardan değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

Ayrıntılar geliyor...