Enginyurt soruşturma sonrası ilk kez konuştu! Erdoğan'ın yerinde olsam...

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Cemal Enginyurt, SZC TV'deki Kitabın Ortası programına CHP İzmir Milletvekili Salih Uzun ile birlikte katıldı.

Enginyurt, hakkında açılan cumhurbaşkanına hakaret ve tehdit suçlarından re'sen soruşturma ile ilgili ilk kez konuştu.

Enginyurt, yaptığı konuşmada 'Ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en ağır eleştirileri getiren biriyim, AKP Genel Başkanı olduğu için' dedi.

Cemal Enginyurt ve Salih Uzun CHP'ye katıldı

Son günlerdeki gözaltı ve soruşturmaları eleştiren Enginyurt, "Erdoğan'ın yerinde olsam Akın Gürlek'i görevden alırım, sana zarar veriyor. Belki Ümit Özdağ hapiste yatıyor diye mutlusun ama bu Ümit Özdağ bir gün çıkar, yarın hiç bir yerde susturma şansın yok" dedi.

Enginyurt konuşmasında AKP Genel Başkanı Erdoğan'a sesleniyorum, Cumhuriyet Halk Partisi'ne saldırıyorsun ama emin ol sana karşı nefret büyüyor, AKP Genel Başkanı Erdoğan; Akın Gürlek'i durdur, emin ol kimse korkmuyor, ama sana olan karşıtlık büyüyor, Akın Gürlek'te onu görevden alma diye senin gözüne girmeye çalışıyor, Cemal Enginyurt'a soruşturma açıyor bizim öyle bir korku dünyamız yok, biz korkuyu Kerbala'da bıraktık" dedi.

Cemal Enginyurt hakkında soruşturma