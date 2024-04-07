Enkaz çarşısında umut veren bayram alışverişi

Depremzedeler arasındaki esnaflar, geçen yıllara kıyasla bu yılın bayram alışverişlerinde daha fazla yoğunluk yaşandığını ifade ediyorlar.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında yerle bir olan Hatay'da, ticaretin merkezi konumundaki Antakya'daki tarihi Uzun Çarşı'da Ramazan Bayramı alışverişi için yoğunluk artıyor. Vatandaşlar, geçmiş yıllardaki bayramlara kıyasla bu yıl daha fazla hareketlilik olduğunu dile getiriyorlar. Ancak, bayram alışverişi yaparken eski günleri özlemle anıyorlar ve buruk bir duygu içinde alışveriş yapıyorlar.

Esnaf Ali Güzel, bu yılın işlerinin geçen yıla göre daha iyi olduğunu belirtiyor ve çarşıda hareketlilik olduğunu vurguluyor. Yunus Çalbaş da ailesiyle birlikte tarihi çarşıda alışveriş yapmanın eski günleri hatırlatıcı olduğunu dile getiriyor ve umutlu olmayı tercih ettiklerini ifade ediyor.

Sümeyra Turan ise bölge halkının çarşı esnafını desteklemek için alışverişlerini tarihi çarşıdan yapmayı tercih ettiklerini söylüyor ve halkın desteğinden memnuniyet duyduklarını belirtiyor. Ancak, yaşanan felaketin ardından bayramların hüzünlü geçtiğini ifade ediyor.

Hülya Aldıç da yaşanan depremin ardından hayatın zorlu geçtiğini ve bayramların buruk olduğunu dile getiriyor. Ancak, bu zorlu süreçte bile yaşamaya devam ettiklerini vurguluyor.