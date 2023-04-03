Enner Valencia: İşimiz daha zor

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu golcüsü Enner Valencia, Beşiktaş'a 4-2 kaybettikleri derbinin ardından açıklamalarda bulundu.

Valencia, "Kaçan penaltıdan sonra takım sahada konsantrasyonunu kaybetti. O an ne oldu bilmiyorum. Konsantrasyonumuz düştü ve rakip maçı kazandı." ifadelerini kullandı.



"İŞİMİZ ZOR"

Ekvadorlu oyuncu, "Maçtan önce de bu maçı kazanmanın önemini biliyorduk. Maalesef istediğimiz gibi olmadı. Şampiyonluk yolunda bu maç bizim için çok önemliydi. İşler bizim için daha zor. Hala daha çok maç var. Fenerbahçe'deyiz, bu nedenle sonuna kadar savaşmalıyız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.