Ensar adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Ensar isminin anlamını araştırıyor. Peki, Ensar ne demek? Ensar isminin anlamı nedir?
ENSAR NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Ensar ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir:
- Yardımcılar, koruyucular, müdafiler, muavinler.
- Savunan kimse.
- Muhammed'e hicret zamanında yardım eden Medineliler.
ENSAR İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?
Ensar ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir ve Ensar adını koymak caizdir.
ENSAR İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ NELER?
Ensar adındakiler iç dünyalarında yaşadıkları yoğun duyguları dışarıya yansıtırlar. Olayları derinlemesine inceler ve düşünürler.
İş ahlakları oldukça yüksektir. Bitip tükenmek bilmeyen bir enerji ile çalışırlar.
Ancak iş ve özel hayatları arasındaki dengeyi ayarlamakta zorluk yaşayabilirler.