Ensar Vakfı Yurdu'nda yangın. Öğrenciler son anda kurtarıldı

Ali Yazan - Ordu / YENİÇAĞ

Ordu'nun Bucak Mahallesi'nde meydan gelen olayda, edinilen bilgilere göre Ensar Vakfı Erkek Öğrenci Yurdu'nda yangın çıktı. Yangın yurtta büyük panik yaratırken öğrenciler, hızla tahliye edilerek olası bir facianın önüne geçildi.

Yangın ihbarı üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almayı başardı. Yangının kontrol altına alınmasından sonra öğrencilerin güvenli bir şekilde yurt binasından çıkarıldığı açıklandı. Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı bildirildi.