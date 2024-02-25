Ense ağrısının nedeni Sinüzit olabilir mi?

Sinüzit, yüz kemiklerinin arasındaki hava dolu boşlukların iltihaplanması sonucu ortaya çıkan bir hastalık.

Sinüzit, soğuk algınlığı, alerji, burun yapısındaki bozukluklar, diş enfeksiyonları gibi çeşitli nedenlerle gelişebilir.

BELİRTİLERİ NELER?

Sinüzitin en sık görülen belirtileri arasında burun akıntısı, baş ağrısı, yüz ağrısı, koku ve tat alma bozukluğu sayılabilir. Ancak sinüzit, bazen ensede ağrıya da yol açabilir.

Sinüzit, yüz kemiklerinin arasındaki hava dolu boşlukların iltihaplanmasıdır. Sinüzit, alın, ense veya yüzde baş ağrısına neden olabilir. Sinüzitin diğer belirtileri arasında koyu yeşil renkli geniz akıntısı, burun tıkanıklığı, koku ve tat alma bozukluğu vardır.

Sinüzitin nedenleri arasında soğuk algınlığı, alerji, burun içindeki anatomik sorunlar, diş implantları ve sigara içmek sayılabilir.

Sinüzit tanısı için Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanına başvurmanız gerekir. Sinüzit tedavisi için antibiyotik, burun spreyi, burun yıkama ve bazen cerrahi müdahale uygulanabilir.