Entübe edilmişti! Ünlü yönetmen Şerif Gören'in uyandırılması ertelendi

Cuma günü arkadaşlarıyla yemek yedikten sonra evine dönen ünlü yönetmen, merdivenleri çıkarken düşerek başını çarpmıştı.

ENTÜBE EDİLMİŞTİ

Yakınları tarafından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Şerif Gören'in beyin kanaması geçirdiği, sağlık durumunun ağır olduğu anlaşılmıştı.

Entübe edilen ünlü yönetmen tedbir amaçlı uyutuluyordu. Gören’in, dün uyandırılıp tepki verip vermeyeceği test edilecekti. Ünlü yönetmenin doktorları uyandırma işlemini önümüzdeki haftaya erteledi.

Türk sinemasının usta yönetmeni Şerif Gören’den kötü haber! Merdivenlerden düştü, entübe edildi

SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Ünlü yönetmende beklenen iyileşme gözlenmediği için sağlık durumunun ciddiyetini koruması nedeniyle uyandırma işlemini önümüzdeki haftaya erteledi.

Türk sinemasının bol ödülü, 80 yaşındaki yönetmeni Şerif Gören'in yönettiği 'Yol', 1982'de Cannes Film Festivali'nde 'Altın Palmiye' kazanmıştı. Gören, genellikle toplumsal gerçekçilik anlayışında olan filmlerin yanı sıra ticari filmler ve belgeseller de yönetti. Gören, filmlerinde daha çok kent yaşamı, doğa ile insan ilişkisi gibi konuları işledi.