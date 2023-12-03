Enver Paşa imzalı şehit belgesi ortaya çıktı

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığından yapılan açıklamada, Mehmet Fazıl Çerkeş'in şehit olduğu haberi ailesine Enver Paşa tarafından ıslak imzalı belgeyle bildirildi.

Mehmet Fazıl Çerkeş'in, dededen toruna kadar saklanan ve bugüne kadar orijinalliğini koruyarak muhafaza edilen şehit haberinin belgesi 108 yıl sonra yeniden Çanakkale Muharebeleri'nin yaşandığı topraklara ulaştı.

Çerkeş'in torunları Mehmet Fazıl Erüreten ve İlksen Turhanoğlu, tarafından Enver Paşa imzalı belge Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığına teslim edildi.

Belgeyi teslim alan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, böylesine önemli, hatırası olan ve manevi değeri yüksek bu belgeyi kendilerine güvenerek teslim eden şehit Mehmet Fazıl Çerkeş'in torunlarına teşekkür etti.