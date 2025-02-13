EPDK 26 şirkete lisans verdi

Kaynak: AA
EPDK 26 şirkete lisans verdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 26 şirkete lisans verdi, 2 şirketin lisansını iptal etti, 3 şirketin lisansını sonlandırdı ve 3 şirketin lisans süresini uzattı.

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında 13 şirkete tedarik lisansı, 4 şirkete üretim lisansı verildi. Aynı piyasada 2 şirketin üretim lisansı iptal edildi, 3 şirketin üretim lisansı sona erdirildi.

epdk1.jpgAyrıca, 2 şirkete şarj ağı işletmeci lisansı verildi.

Petrol piyasasında 4 şirkete madeni yağ lisansı, 2 şirkete ihrakiye teslimi lisansı, 1 şirkete ise dağıtıcı lisansı verildi. Aynı piyasada, 1 ihrakiye teslimi lisansı, 1 depolama lisansı ve 1 iletim lisansının süresi uzatıldı.

Son Haberler
Meral Akşener'in kendisine yaptığı şok teklifi canlı yayında açıkladı
Meral Akşener'in kendisine yaptığı şok teklifi canlı yayında açıkladı
53 yaşında katil oldu 63 yaşında yakalandı! Düğünde 3 kişi ölmüştü
53 yaşında katil oldu 63 yaşında yakalandı! Düğünde 3 kişi ölmüştü
Asya borsalarında Trump'ın etkisi: Yükselişe geçildi (13 Şubat 2025)
Asya borsalarında Trump'ın etkisi
Kazada şans eseri kurtuldular
Kazada şans eseri kurtuldular
Almanya’da yıllık enflasyon oranı belli oldu
Almanya’da yıllık enflasyon oranı belli oldu